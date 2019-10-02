Пермь: новости дня
14:32 | 3.10.2019
Максим Решетников поручил формировать комплексные предложения пермских предприятий для «Газпрома»
Главе региона представили продукцию, которую ранее еще не презентовали для использования на объектах ПАО «Газпром».
Для эффективного выстраивания взаимодействия с «Газпромом» губернатор поручил краевому министерству промышленности, предпринимательства и торговли регулярно организовывать встречи предприятий, участвующих в промкооперации, обсуждать возникающие вопросы и направлять в корпорацию уже комплексные предложения.
Глава региона ознакомился с новой разработкой ООО «НПП «Стэлспроммаш» – шаровым краном с уплотнением «металл по металлу», созданным специально для опытно-промышленных испытаний на объектах «Газпрома», и осмотрел полиэтиленовую армированную трубу ANACONDA для строительства подземных трубопроводов, газопроводов и нефтепроводов. Как утверждает производитель – ООО «Технология композитов», данные трубы имеют ряд преимуществ перед металлическими, которые традиционно используются в промышленности. В частности, они устойчивы к коррозии, более гибки, быстрее монтируются, обладают стабильной формой и небольшим весом. Это позволяет монтировать их вручную, без применения тяжелой техники.
Помимо инновационных разработок, Максиму Решетникову презентовали интерактивную карту объектов предприятий топливно-энергетического комплекса – мобильное приложение, содержащее наглядную информацию с географией поставок продукции предприятий Пермского края на объекты холдинга, а также сведения по объемам производства данной продукции. В общей сложности карта включает предприятия, расположенные более чем в 80 регионах страны. При этом по каждому объекту предусмотрена информация о пермских поставщиках, объемах поставок за последние три года, а также 3D-модели оборудования. Предполагается, что такая форма презентации может быть использована и для других корпораций и отраслей – например, аналогичную карту можно сделать по развитию туризма в регионе.
Ранее сообщалось, что на стенде Пермского края представлена продукция 16 компаний и порядка 30 решений для нужд ПАО «Газпром». Наряду с отдельными экспонатами на стенде представлены и комплексные решения для использования их на объектах «Газпрома». Общий объем реализуемой продукции для нужд ПАО «Газпром» в 2019 году составил порядка 18,7 млрд рублей.
© «Вечерние ведомости»
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