Пермь: новости дня
14:22 | 3.10.2019
В семинаре по адаптации детей-аутистов приняло участие более 1 тыс. человек
Семинар проводил руководитель Центра реабилитации инвалидов детства «Наш солнечный мир», член правления Международной ассоциации Autism Europe, член Совета Всероссийской организации родителей детей-инвалидов, член экспертного совета Министерства просвещения РФ по вопросам комплексного сопровождения детей с расстройствами аутистического спектра Игорь Шпицберг.
Повышение профессиональных компетенций специалистов, которые оказывают помощь людям с аутизмом, имеет первостепенное значение.
Система, которая внедряется центром, включает в себя межведомственную работу специалистов всех отраслей, и этот комплексный подход уникален не только для России, но и для всего мира. «Мы предлагаем свой почти 30-летний положительный опыт по разработке и внедрению эффективных технологий работы с людьми с аутизмом и их близким окружением. И очень рады, что такая система заработала в Нижегородской области. Успех нашей работы зависит от объединения усилий всего профессионального сообщества», – сказал Игорь Шпицберг.
Мероприятие организовано правительством Нижегородской области совместно с АНО «Центр реабилитации инвалидов детства «Наш солнечный мир» (Москва).
Общественный проект, направленный на максимально раннее выявление и сопровождение людей с особенностями ментального развития, инициирован полномочным представителем президента РФ в ПФО Игорем Комаровым и подразумевает создание на базе Приволжского исследовательского медицинского университета окружного центра по координации действий государственных ресурсных центров, образовательных, медицинских организаций и некоммерческих партнерств для помощи детям и взрослым с особенностями ментального развития.
По данным Всемирной организации здравоохранения, количество детей с аутизмом в мире стремительно растет. На сегодняшний день каждый 160-й ребенок в мире имеет данное нарушение. Человек с аутизмом, если специально не заниматься его развитием, может остаться неречевым, замкнутым в собственном мире, не имеющим возможности общаться с другими людьми. В Пермском крае около 600 детей-аутистов.
© «Вечерние ведомости»
Сегодня
15:11 | 3.10.2019
Екатеринбургский депутат заявил, что парки и скверы «это рассадник наркомании и преступности»
15:03 | 3.10.2019
Уголовное дело в отношении депутата думы Екатеринбурга направили в суд. Ему грозит до 15 лет колонии
14:46 | 3.10.2019
За два часа работы прямой линии Центра социальных выплат Пермского края консультации получили без малого 100 человек
14:41 | 3.10.2019
В Перми пройдут «Живые игры» на стадионе «Юность»
14:32 | 3.10.2019
Максим Решетников поручил формировать комплексные предложения пермских предприятий для «Газпрома»
14:29 | 3.10.2019
Полиция Нижнего Тагила задержала подозреваемого в грабеже
14:04 | 3.10.2019
В Горноуральске сгорел Mercedes
13:46 | 3.10.2019
Среднестатистический житель Екатеринбурга ежегодно тратит на алкоголь 15 тысяч рублей
13:34 | 3.10.2019
Благодаря нацпроекту более 7 тысяч жителей Прикамья смогут досрочно переехать в комфортное жилье
13:25 | 3.10.2019
В Прикамье возобновят практику выдачи сертификатов на приобретение жилья для детей-сирот
13:08 | 3.10.2019
В Екатеринбурге разыскивают родственников потерявшегося дедушки
12:43 | 3.10.2019
130 тысяч пациентов городской поликлиники № 2 в Перми смогут пройти диагностику на новых УЗИ-аппаратах
12:32 | 3.10.2019
Пермский театр оперы и балета открыл прием заявок на «Арабеск»
12:31 | 3.10.2019
В Свердловской области прошёл детский творческий фестиваль о родном крае «Уральский звон»
12:23 | 3.10.2019
Пермский электротранспорт перешел на зимний режим работы
12:16 | 3.10.2019
Чемпионат любителей пончиков пройдёт в Екатеринбурге
11:58 | 3.10.2019
31 многоквартирник в Екатеринбурге остается без тепла
11:07 | 3.10.2019
В Дегтярске полыхали автомобиль «Ford Focus» и мотоцикл «Yamaha»
10:21 | 3.10.2019
Козырёк дома обрушился на школьника в Североуральске
09:59 | 3.10.2019
На Урале в ДТП погиб мужчина
09:33 | 3.10.2019
Прокуратура проверит деятельность Музея истории Екатеринбурга
09:19 | 3.10.2019
Пропавшую в Екатеринбурге бабушку нашли
21:39 | 2.10.2019
В Екатеринбурге пропала бабушка
19:30 | 2.10.2019
Игорь Алтушкин поможет найти «ключ от бизнеса» жителям Екатеринбурга
19:14 | 2.10.2019
В Свердловской области установят инновационные пешеходные переходы
19:06 | 2.10.2019
Из Великобритании в Верхнюю Пышму: британский принц Майкл Кентский посетил Музей автомобильной техники УГМК
18:11 | 2.10.2019
Свердловские полицейские поздравили ветерана с 95-летием