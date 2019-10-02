В семинаре по адаптации детей-аутистов приняло участие более 1 тыс. человек

14:22 | 3.10.2019

В Нижнем Новгороде состоялся обучающий семинар по социальной адаптации детей с расстройствами аутистического спектра. Педагоги и медики, сотрудники социальной сферы и НКО, работающие с людьми, имеющими подобные расстройства и другие ментальные нарушения, прошли дополнительное обучение, ознакомившись с различными методиками социальной адаптации. Это часть общественного проекта ПФО, который направлен на максимально раннее выявление и сопровождение людей с особенностями ментального развития.



Семинар проводил руководитель Центра реабилитации инвалидов детства «Наш солнечный мир», член правления Международной ассоциации Autism Europe, член Совета Всероссийской организации родителей детей-инвалидов, член экспертного совета Министерства просвещения РФ по вопросам комплексного сопровождения детей с расстройствами аутистического спектра Игорь Шпицберг.



Повышение профессиональных компетенций специалистов, которые оказывают помощь людям с аутизмом, имеет первостепенное значение.



Система, которая внедряется центром, включает в себя межведомственную работу специалистов всех отраслей, и этот комплексный подход уникален не только для России, но и для всего мира. «Мы предлагаем свой почти 30-летний положительный опыт по разработке и внедрению эффективных технологий работы с людьми с аутизмом и их близким окружением. И очень рады, что такая система заработала в Нижегородской области. Успех нашей работы зависит от объединения усилий всего профессионального сообщества», – сказал Игорь Шпицберг.



Мероприятие организовано правительством Нижегородской области совместно с АНО «Центр реабилитации инвалидов детства «Наш солнечный мир» (Москва).



Общественный проект, направленный на максимально раннее выявление и сопровождение людей с особенностями ментального развития, инициирован полномочным представителем президента РФ в ПФО Игорем Комаровым и подразумевает создание на базе Приволжского исследовательского медицинского университета окружного центра по координации действий государственных ресурсных центров, образовательных, медицинских организаций и некоммерческих партнерств для помощи детям и взрослым с особенностями ментального развития.



По данным Всемирной организации здравоохранения, количество детей с аутизмом в мире стремительно растет. На сегодняшний день каждый 160-й ребенок в мире имеет данное нарушение. Человек с аутизмом, если специально не заниматься его развитием, может остаться неречевым, замкнутым в собственном мире, не имеющим возможности общаться с другими людьми. В Пермском крае около 600 детей-аутистов.

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