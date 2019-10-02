Пермский электротранспорт перешел на зимний режим работы

12:23 | 3.10.2019

В связи с понижением уличной температуры в пермском электротранспорте запущены тэновые обогреватели, находящиеся под пассажирскими сидениями.



Как сообщили в МУП «Пермгорэлектротранс», тэновые обогреватели – это первая ступень отопления, которая запускается при температуре от +5 до –5 градусов.



При понижении уличной температуры ниже –5 градусов заработают электрокалорифы – приборы, управляющие нагретым до нужной температуры потоком воздуха, и дополнительная система отопления – тепловые завесы.



Тепловые завесы были установлены в рамках программы модернизации систем отопления в пермских трамваях. Они расположены над дверными проемами и ограничивают поступление холодного воздуха в вагон. В первую очередь такие приборы устанавливались в трамваях более старых моделей.



Помимо этого, служба пути совместно со службой энергохозяйства проводит проверку работоспособности обогревов стрелочных переводов на перекрестках трамвайных путей.



Напомним, в процессе подготовки подвижного состава к осенне-зимнему периоду проверку работоспособности систем обогрева и вентиляции прошли 90 новых автобусов марки Volgabus, приобретенных в рамках реализации проекта новой транспортной модели. В соответствии с действующими нормативными актами температура в салоне автобуса должна быть не ниже +10 градусов при температуре воздуха от –15 до –25 градусов.

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