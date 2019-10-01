В Перми пройдет всероссийский форум дошкольных учреждений «Лидеры перемен»

17:46 | 2.10.2019

Форум проводится в Перми в третий раз, в этом году в нем примут участие 400 человек из 58 городов страны. В рамках форума состоится финал открытого конкурса для руководителей детских садов. Финалисты стали известны 1 октября.



Ежегодно конкурс среди заведующих детских садов проводится в рамках всероссийского форума дошкольных учреждений «Лидеры перемен». Форум лидеров дошкольного образования будет проходить в Перми с 14 по 16 октября.



На форуме будут презентованы современные управленческие практики, обеспечивающие результативное и эффективное развитие детского сада, научное обоснование технологий повышения качества дошкольного образования. В рамках мероприятия руководители детских садов и представители органов управления образования обсудят тренды развития дошкольного образования в соответствии с национальными проектами «Образование» и «Демография».



Организатором форума выступает департамент образования администрации Перми, городской центр развития системы образования при поддержке министерства образования и науки края, института изучения детства, семьи и воспитания Российской академии образования (Москва) и Пермского государственного гуманитарно-педагогического университета.



В рамках проведения форума состоится финал открытого конкурса для руководителей дошкольных образовательных организаций. Конкурс проходит под девизом «Лидер, создающий будущее сегодня» с целью выявления и поддержки заведующих, обладающих высоким уровнем лидерских качеств и управленческих компетенций. В очном этапе конкурсантам предстоит принять участие в управленческих поединках, провести мастер-классы. Оценивать их выступления будет жюри, в состав которого вошли представители научной общественности, а также победители конкурса прошлых лет – Оксана Провкова и Ольга Дюпина, заведующие детских садов «Эврика» и «Эрудит».

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