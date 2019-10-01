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16:26 | 2.10.2019

Новая ледовая арена в Губахе собрала шесть команд в рамках турнира «Добрый лед»

В Губахе на новой ледовой арене прошел хоккейный турнир «Добрый лед в Прикамье», в котором приняли участие шесть детских команд из Пермского края и Кировской области.

Первое место в турнире досталось команде «Спартаковец» из Вятских Полян. Второе место заняла команда «Метеор» из Перми, а третье – «Северные волки» из Красновишерска.

Как отметил тренер одной из команд-участниц турнира Владимир Колесников (ДЮСШ города Губахи), на турнире собрались новые команды, ребята вышли на большой лед впервые: «Сейчас они в самом начале своего пути, но, думаю, с каждым подобным соревнованием они будут расти и развиваться».

В рамках турнира маленьких хоккеистов ждали не только соревнования, но и масса развлечений. Так, они смогли принять участие в «Спорт-квесте»: для ребят было приготовлено шесть локаций, которые им предстояло преодолеть, проходя специальные спортивные испытания и зарабатывая баллы. В день закрытия турнира ребята смогли посоревноваться в меткости бросков в тир-буллите, в бокс-хоккее отточить мастерство владения шайбой, а также потренировать мышцы-стабилизаторы на баланс-бордах. Вместе с родителями ребята собирали хоккейные пазлы.

Напомним, ледовая арена, на территории которой состоялся турнир, открылась в Губахе в апреле. Сейчас на ней занимается уже порядка 120 детей. Долгожданный спортивный объект построен по инициативе воспитанника местной хоккейной школы Евгения Кетова и в результате сотрудничества Благотворительного фонда Елены и Геннадия Тимченко, краевых и муниципальных властей.

С каждым годом хоккей набирает все большую популярность среди прикамцев. Ранее на Совете по спорту губернатор Максим Решетников сообщил, что в регионе систематически занимается хоккеем 6 тыс. человек, при этом он отметил, что потенциал гораздо больше и задачи перед краевыми властями стоят более амбициозные. Планируется, что к 2024 году число прикамцев, занимающихся хоккеем, вырастет вдвое. Для этого в первую очередь в крае предполагается усилить развитие инфраструктуры. Так, через пять лет в регионе будет функционировать 87 площадок для занятий этим видом спорта.

Программа развития детского спорта «Добрый лед» реализуется Благотворительным фондом Елены и Геннадия Тимченко в целях формирования благоприятных условий и дополнительных возможностей для детского хоккея. Программа стартовала в 2012 году и на данный момент действует в четырех федеральных округах: Северо-Западном, Приволжском, Дальневосточном и Сибирском.

© «Вечерние ведомости»

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