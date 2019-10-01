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16:01 | 2.10.2019

«ЭнергосбыТ Плюс» наградил лучшие ТСЖ в Перми

В Пермском филиале «ЭнергосбыТ Плюс» определили победителей конкурса «Лучшее ТСЖ». Сертификат на благоустройство в 40 000 рублей достался ТСЖ «Дома ПГУ», сертификат на 25 тысяч рублей — «ТСЖ Холмогорская, 2г», 15 тысяч рублей — «ТСН Уинская, 17».

С мая по сентябрь 2019 года в акции принимали участие более 50 жилищных организаций из Перми, Березников, Краснокамска и Чайковского. Комиссия, в состав которой входили представители филиала, оценивала участников по нескольким критериям. В их числе: уровень оснащенности обслуживаемых МКД общедомовыми приборами коммерческого учета, своевременная передача их показаний, регулярное внесение оплаты на предоставляемые услуги, отсутствие задолженности и судебных споров с энергокомпанией, и другие. В результате из них были определены двое победителей.

Также все финалисты регионального конкурса получили информационные доски, на которых смогут размещать актуальную информацию для жителей. А во дворах домов, обслуживаемых ТСЖ-победителями, появятся новые скамейки, энергосберегающие приборы и другие сооружения, оборудование и художественно-декоративные элементы благоустройства.

После награждения все финалисты смогли задать руководителям Пермского филиала «ЭнергосбыТ Плюс» интересующие их вопросы, связанные с отоплением и ГВС. «В каждом из участников конкурса «Лучшее ТСЖ» мы видим надежного партнера, с которыми мы работаем в конструктивном ключе. Такие конкурсы позволяют нам еще раз поблагодарить организации за ответственное отношение к нашему общему делу», — подчеркнул директор Пермского филиала «Т Плюс» Сергей Кругляков.

© «Вечерние ведомости»

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