В Кировском районе Перми обсудили работу прокуратуры

15:05 | 2.10.2019

В прокуратуре Кировского района Перми состоялась пресс-конференция прокурора Кировского района по наиболее актуальным вопросам прокурорской деятельности.



После ознакомительной части, на которой прокурор района Костарев Алексей Геннадьевич сообщил представителям средств массовой информации об основных этапах своей службы, им доведены до средств массовой информации основные результаты работы прокуратуры района за 8 месяцев 2019 года.



В частности, за указанный период прокуратурой района выявлено 812 нарушений федерального законодательства. В целях их устранения принесено 77 протестов, направлено 57 исков, внесено 210 представлений, 168 лиц привлечено к дисциплинарной ответственности. Также 99 лиц – к административной ответственности, 6 материалов проверки направлено в органы предварительного следствия в порядке п. 2 ч. 2 ст. 37 УПК РФ.



Отмечено, что значительное внимание надзорным ведомством уделяется вопросам соблюдения трудовых прав граждан, в том числе на своевременную оплату труда. Так, благодаря прокуратуре района погашена задолженность по заработной плате на сумму свыше 4,5 миллиона рублей.



Например, в июле на рабочей группе заслушан руководитель ООО «ПМФ «Сварка и Монтаж» о причинах возникновения задолженности в размере свыше миллиона рублей и принимаемых мерах по ее погашению. По итогам заседания директору организации указано на незамедлительное принятие мер по погашению задолженности перед работниками. В течение 2-х недель во исполнение решения данного совещания задолженность ООО «ПМФ «Сварка и Монтаж» в размере свыше 1 млн руб. погашена в полном объеме, все денежные средства работникам выплачены.



Приоритетным направлением остается надзор за соблюдением жилищных прав граждан, исполнением законодательства в сфере жилищно-коммунального хозяйства. Особое внимание прокуратурой уделено подготовке территории района к предстоящей зиме.



До начала отопительного сезона в еженедельном режиме контролировались эти вопросы, в том числе путем заслушивания руководителей управляющих компаний и товариществ собственников жилья, в ежедневном режиме с администрацией района прорабатывались все проблемные вопросы в этой сфере, в том числе возможные острые углы уже после запуска тепла. Только в августе 2019 года руководителям управляющих компаний и председателям ТСЖ, расположенным на поднадзорной территории, объявлено 12 предостережений о недопустимости нарушений законодательства при подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства к предстоящему отопительному сезону, внесено 2 представления.



Прокурором указано, что на контроле остается ситуация с достройкой многоквартирных жилых домов с участием «дольщиков». Буквально на той неделе прокуратура района внесла 2 представления застройщикам по факту включения ими в договоры долевого участия условий, ущемляющих права потребителей.



Значительное внимание уделяется вопросам устранения нарушений законодательства о пожарной безопасности; борьбе с коррупцией и незаконным оборотов наркотических средств и психотропных веществ; защиты прав несовершеннолетних; безопасности дорожного движения; соблюдения управляющими компаниями финансовой дисциплины; недопущением нарушения прав граждан, проживающих в аварийном жилом фонде; реализацией программы капитального ремонта многоквартирных домов.



До присутствующих доведены основные задачи, стоящие перед прокуратурой района в 2019 году, направления, которые в ближайшее время будут охвачены прокурорскими проверками, а также наиболее острые вопросы, требующие повышенного внимания на территории района.

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