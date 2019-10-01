Управление Роскомнадзора по Пермскому краю приглашает на прием

14:04 | 2.10.2019

24 октября 2019 года с 10.00 до 12.00 в приемной президента Российской Федерации в Пермском крае по адресу: г. Пермь, ул. Советская, 64, руководителем Управления Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Пермскому краю Щебетковым Юрием Николаевичем будет проводиться прием граждан.



Ю.Н. Щебетков ответит на вопросы жителей и гостей края, касающиеся соблюдения норм законодательства РФ при оказании услуг почтовой и электрической (фиксированной и мобильной радиотелефонной) связи, телерадиовещания, доступа в сеть Интернет, защиты персональных данных граждан, соблюдения законодательства РФ в сфере массовых коммуникаций (СМИ) и защиты детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию.



Рассмотрение обращений в ходе личного приема позволит существенно сократить время на переписку в целях уточнения информации заявителей.



По результатам приема руководитель Управления лично проконтролирует сроки и полноту рассмотрения обращений граждан. Вопросы можно будет задать также и по телефону (342) 217-69-70.



Телефоны для справок: (342) 258-15-30; 258-15-25 (доб. 557); 258-15-25 (доб. 507).

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