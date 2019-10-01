В Перми проведены замеры воздуха с помощью мобильной экологической лаборатории

17:13 | 1.10.2019

В результате все полученные показатели соответствуют нормативам.



В экологической акции «Общественный контроль» принимали участие представители ООО «ЛУКОЙЛ-Пермнефтеоргсинтез», региональных и муниципальных органов власти, общественных, экологических, природоохранных организаций.



Индустриальный район Перми представляли глава администрации района Александр Иванов, начальник отдела по работе с общественностью администрации района Ольга Епанова, представители ТОС, совета ветеранов, местного отделения «Молодой гвардии» «Единой России» Индустриального района.



Как рассказали в администрации района, акция стартовала в музее истории ООО «ЛУКОЙЛ-Пермнефтеоргсинтез», где участников познакомили с вехами развития предприятия, производственным процессом и выпускаемой продукцией. После этого были проведены замеры воздуха недалеко от предприятия, в том числе в Пермском районе – в деревне Субботино и в селе Гамово с использованием современной мобильной лаборатории. Показатели оказались в пределах нормы.



В тот же день состоялся круглый стол по вопросам промышленной экологии. Были заслушаны доклады по экологическим проблемам Пермского края, участии промышленных предприятий в реализации проекта «Умный город», об экологической деятельности ООО «ЛУКОЙЛ-Пермнефтеоргсинтез». Кроме того, были представлены ряд предложений по изменению законодательства в части работы с промышленными отходами.



- Предприятия, расположенные на территории Индустриального района, ведут серьезную работу по защите окружающей среды. Вопросы экологии сегодня стоят на повестке дня наиболее остро, только в консолидации усилий могут быть реальные результаты по улучшению экологии и приданию нового импульса развитию Индустриального района, - подчеркнул по итогам мероприятия глава Индустриального района Александр Иванов.



Завершился круглый стол обсуждением результатов акции «Общественный контроль».

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