В Перми состоится открытое первенство края по рогейну памяти Германа Шестакова

17:07 | 1.10.2019

Соревнования по ориентированию на местности пройдут 5 октября в районе лыжной базы «Прикамье».



Герман Николаевич Шестаков – мастер спорта по ориентированию, судья международной категории, создал основу, наработал опыт и передал возможность развивать рогейн энтузиастам и профессионалам по всей России. В этом году исполняется 20 лет первому в России старту рогейна, который Герман Шестаков организовал именно в Перми, подхватив эстафетную палочку любимого во многих странах вида туристического ориентирования.



Восьмичасовой пеший и вело- форматы ждут команды из 2-5 участников любого возраста и уровня физической подготовки. Километраж каждая команда выбирает по желанию и физическим возможностям. Будет около 30 контрольных пунктов, которые нужно найти на местности и соотнести с картой.



Всю дополнительную информацию можно получить в группе https://vk.com/rogeinperm.



Рогейн – спортивно-интеллектуальное, или туристическое, ориентирование на местности для любой возрастной категории, уровня физической подготовки. Этот командный вид спорта зародился в Австралии.

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