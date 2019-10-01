Дмитрий Медведев дал старт строительству нового завода в Прикамье

16:48 | 1.10.2019

1 октября председатель Правительства РФ Дмитрий Медведев подписал распоряжение о переводе 78 га в Чусовском городском округе в земли промышленного назначения.



На этих землях, в соответствии с подписанным в июне на Петербургском международном экономическом форуме соглашением, прикамское АО «Карьер» планирует построить новый цементный завод. Строительство объекта начнется ориентировочно во второй половине 2020 года, сразу после завершения строительной экспертизы проекта, которая включает в себя и экологическую экспертизу. Планируется, что в 2023 году объект будет введен в эксплуатацию, а на полную проектную мощность завод выйдет в 2024-м.



Ранее губернатор Пермского края Максим Решетников отмечал, что при эксплуатации планируемых объектов размер среднегодовых налоговых поступлений в бюджеты всех уровней составит порядка 250 млн в год.



Общий объем инвестиций в чусовской проект превысит 2,3 млрд рублей, в его реализации окажут поддержку региональные власти. Проектная мощность промышленного объекта, согласно планам инвестора, составит 300 тыс. тонн цемента в год. Запуск цементного завода позволит создать в Чусовском округе более 300 новых рабочих мест. Кроме того, компания может стать резидентом ТОСЭР «Чусовой».



В результате реализации проекта на промышленной территории планируется создать карьеры добычи известняка и глины, технологическую линию производства цемента, комплекс вспомогательных зданий завода, подъездную асфальтированную дорогу к заводу, технологические дороги, объекты обеспечения производства электроэнергией и газом. В планах также жилой дом в поселке Половинка.



Будущее производство предусматривает применение технологий, минимизирующих негативное воздействие на окружающую среду, а также энергоэффективных технологий для обеспечения наилучших показателей потребления энергоресурсов на единицу продукции.



Новый цементный завод уже нашел покупателя для своей продукции. Им стало пермское АО «Нью Граунд», которое работает в области подземного строительства и фундаментостроения с 2001 года и имеет представительства в нескольких регионах страны (Удмуртия и Татарстан, Пермский и Краснодарский края, Свердловская, Самарская, Челябинская и Тюменская области, Ханты-Мансийский автономный округ, Москва и Санкт-Петербург).



В региональном промышленном секторе реализуется 78 инвестиционных проектов общим объемом инвестиций 1,5 трлн рублей. В рамках проектов предусмотрено создание не позднее 2024 года более 10 тыс. новых рабочих мест. На сегодняшний день более 3 тыс. рабочих мест уже создано. В первом полугодии 2019 года в региональную промышленность проинвестировано 79 млрд рублей.

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