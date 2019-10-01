Пермь: новости дня
16:42 | 1.10.2019
Определен победитель конкурса на строительство авиационного техникума имени Швецова в Перми
Планируется, что новый корпус авиатехникума будет построен до конца августа 2021 года. Стоимость строительства составляет 645 млн рублей.
Пятиэтажное здание, рассчитанное на 1,2 тыс. человек, будет располагаться на пересечении улиц Екатерининской и Максима Горького. На фасаде архитекторы предусмотрели рисунки на авиационную тематику, которые, будучи вырезанными, станут «работать на просвет» при включенном внутри здания электричестве.
На краевом педсовете губернатор Максим Решетников отметил, что авиатехникуму, помимо нового учебного корпуса, будет также построено общежитие на 400 мест, подчеркнув, что улучшение инфраструктуры учреждений среднего профессионального образования – хороший способ привлечь и закрепить активную и квалифицированную молодежь в Прикамье. «Семь из десяти студентов, приезжающих учиться в техникумы и колледжи, потом остаются работать на территории края», – сообщил глава региона.
Кроме того, до конца года в техникуме появится еще пять мастерских. Средства на них учебное заведение получило в рамках реализации нацпроекта «Образование», инициированного президентом РФ Владимиром Путиным. Всего на обустройство новых мастерских будет направлено 56,7 млн рублей, в том числе 28 млн из краевого бюджета.
После завершения строительства корпус планируется оснастить современными лабораториями. Средства на эти цели в размере 78 млн рублей заложены в бюджете Пермского края.
Пермский авиатехникум является одним из тех учебных заведений, которые внимательно следят за последними техническими достижениями и стремятся участвовать в этом процессе. Так, студенты авиатехникума регулярно принимают участие в чемпионатах рабочих профессий WorldSkills. В этом году образовательное учреждение на чемпионате представляли 16 студентов, 12 из них получили награды разного уровня. Во многом это стало возможным благодаря современным лабораториям, в которых студенты могут работать уже сейчас.
© «Вечерние ведомости»
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