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16:35 | 1.10.2019

В краевой парламент внесли проект бюджета Прикамья

Губернатор Пермского края внес проект бюджета на ближайшие три года, сообщает пресс-служба Законодательного собрания Пермского края.

Доходы края на 2020 г. составляют 146,9 млрд рублей, расходы – 157,8 млрд рублей. В 2021 г. доходы составят 152,5 млрд руб., расходы – 165,5 млрд руб., в 2022 г. – 152,1 млрд руб. и 165,7 млрд руб., соответственно.

Планируется, что дефицит краевой казны в 2020 г. составит 10,9 млрд руб., в 2021 г. – 13 млрд рублей, в 2022 г. – 13,6 млрд рублей. При этом он остается в «безопасных» границах, так как, согласно Бюджетному кодексу РФ, дефицит должен составлять не больше, чем 15% от доходной части бюджета субъекта.

Внесенный проект бюджета предполагает увеличение финансирования практически на все государственные программы. Наибольший объем средств запланирован на программу «Качественное здравоохранение» - 51,7 млрд руб. (с учетом средств ТФОМС), что больше в сравнении с предыдущим годом на 3,5 млрд руб. Финансирование программы «Образование и молодежная политика» увеличено на 3 млрд руб. и в 2020 г. составит 37,7 млрд руб.

Больше всего увеличилось финансирование программы «Развитие транспортной системы» - на 7,6 млрд рублей - и составило в итоге 23 млрд руб. Объем дорожного фонда в 2020 г. составит 18,7 млрд рублей. Согласно проекту, в течение трех лет он будет увеличиваться и к 2022 г. составит 19,2 млрд руб.

В сравнении с 2019 годом, бюджет края не только сохраняет социальные обязательства, но и предполагает увеличение по ряду статей расходов. Предполагается, что индексация большинства мер социальной поддержки составит 4%, что превосходит уровень инфляции. Дополнительные 233 млн рублей направят на обеспечение жильем молодых семей и 133 млн рублей – на обеспечение лекарственными препаратами льготных категорий граждан.

Вместе с тем, проект бюджета предполагает увеличение инвестиционных расходов почти на 30%. Предполагается, что «бюджет развития» в следующем году составит 37 млрд руб. (26% от всего бюджета).

Согласно проекту бюджета, увеличены средства на поддержку муниципалитетов: с 22 млрд руб. в 2019 г. до 28 млрд руб. в 2020 г. В связи с продолжающимися процессами укрупнения территорий края, как и в 2018-2019 гг., предусмотрена значительная поддержка преобразованных муниципальных образований (принцип «рубль на рубль»). Планируется, что в следующем году средства для муниципалитетов достигнут пика на отметке 29,4 млрд руб. При этом, расходы по этой статье в 2016 г. составляли 12,1 млрд руб., а в 2022 г. на поддержку муниципалитетов будет направлено 24,6 млрд руб.

«Проект бюджета должен пройти публичные слушания, рассмотрение на всех комитетах и первое чтение на пленарном заседании. Но уже сейчас мы видим, что он полностью соответствует как федеральным, так и нашим собственным, региональным трендам, - отмечает председатель Законодательного Собрания Валерий Сухих. - Продолжает увеличиваться «бюджет развития», а это значит, что дорожное строительство в крае продолжится, а крупные культурные объекты, которых так ждут пермяки, получат необходимое финансирование. Бюджет остается социально направленным – это главная особенность, которую мы сохраняем на протяжении долгих лет, и я рад, что удалось увеличить финансирование по важным для жителей края мерам социальной поддержки. Не могу не отметить серьезную поддержку муниципалитетов, которая сегодня очень важна. В целом, могу сказать, что, судя по основным параметрам, запланированным на ближайшую «трехлетку», проект бюджета ставит высокую планку перед краевыми властями – это отличный стимул для развития Прикамья», – отметил спикер краевого парламента Валерий Сухих.

© «Вечерние ведомости»

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