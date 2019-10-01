Пермь: новости дня
16:14 | 1.10.2019
В этом году в центре Перми высадят молодые яблони
В Свердловском районе города ведется капитальный ремонт улицы Швецова от Комсомольского проспекта до улицы Сибирской. Подрядчик ремонтирует проезжую часть, тротуары, газоны, также при необходимости производит плановую замену старых деревьев.
Сотрудники администрации района совместно со специалистами управления внешнего благоустройства, управления по экологии и природопользованию администрации Перми провели обследование зеленых насаждений на улице Швецова. Выявлено более 20 деревьев в аварийном состоянии, подрядчик их убрал, чтобы не подвергать опасности пешеходов и автомобилистов.
Однако на этом участке высадят молодые саженцы. Уже в октябре здесь появится 15 яблонь, остальная часть компенсационных посадок будет произведена в рамках весенней озеленительной кампании. Газоны вдоль улично-дорожной сети украсят молодые липы сердцелистные.
© «Вечерние ведомости»
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