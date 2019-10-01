В Перми комплексно отремонтировали улицы Малкова, Энгельса и Локомотивную

15:03 | 1.10.2019

В городе ремонт дорог проводится в том числе в рамках реализации нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» за счет средств федерального бюджета. Многие объекты уже закончены и приняты специальными комиссиями.



Так, в Дзержинском районе завершен дорожный ремонт на улицах Малкова, Энгельса и Локомотивной. Здесь были комплексно благоустроены тротуары и установлен бортовой камень, выравнены колодцы под уровень проезжей части, уложен новый асфальт.



Так, на улице Малкова на участке от шоссе Космонавтов до улицы Энгельса установлен бортовой камень, уложен новый асфальт, проведен ремонт тротуаров и газонов, нанесена разметка. Подрядной организации осталось установить ограждение.



На улице Энгельса от Малкова до Локомотивной и на улице Локомотивной от улицы Энгельса до площади Гайдара подрядчики уложили верхний слой асфальта. Перед перекрестком с улицей Малкова организована дополнительная полоса для поворота налево, в результате было «расшито» традиционно узкое место. На улицах Энгельса и Локомотивной также нанесена дорожная разметка, частично установлено ограждение.



Как ранее говорил глава Перми Дмитрий Самойлов, транспортный узел улиц Малкова, Локомотивной и Энгельса очень важен для всего города, а в первую очередь – для Дзержинского района. В результате обустройства новой полосы автомобилисты получили более эффективную организацию дорожного движения. С точки зрения трафика сейчас на этом перекрестке все стало более организованно.



- В этом году в Дзержинском районе благодаря разным программам с финансированием из федерального, краевого и городского бюджетов удалось в значительной степени улучшить ситуацию с качеством дорог. Жители района получили новые заасфальтированные дороги, отремонтированные тротуары. Причем речь идет о комплексном подходе в изменении дорожной инфраструктуры, - подчеркнули в администрации Дзержинского района.



В 2020 году в Дзержинском районе запланирован ремонт улицы Подлесной, где сейчас зафиксирована серьезная колейность.



Напомним, что в 2019 году масштабный ремонт дорог в Перми проводится в рамках реализации национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» за счет средств федерального бюджета. В рамках нацпроекта в Перми практически завершен ремонт 25 дорожных объектов. Всего же по городу разными видами ремонтов было охвачено около 70 объектов.

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