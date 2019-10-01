Краевые власти проинспектировали ремонт проблемных домов в Добрянке

14:29 | 1.10.2019

В пятницу, 27 сентября, первый заместитель председателя краевого правительства Михаил Сюткин, представители министерства строительства, инспекций государственного строительного надзора (ИГСН) и государственного жилищного надзора (ИГЖН) проинспектировали работу администрации Добрянского городского округа по устранению замечаний в проблемных домах города Добрянки, в том числе тех, где проживают дети-сироты. Ранее губернатором Пермского края Максимом Решетниковым было поручено провести работы по всем претензиям граждан до начала отопительного сезона.



В частности, по дому № 3 на улице Маяковского администрация Добрянского округа должна была устранить все замечания до конца сентября. Глава округа Константин Лызов доложил, что все работы завершены: «Подрядчик в настоящий момент утеплил фасад дома, отремонтировал кровлю, залил новый пол в местах общего пользования и в квартирах на первом этаже, завершает работы по благоустройству придомовой территории». Однако, по словам жильцов, у них остались претензии к состоянию квартир. Во время проведения капитального ремонта дома выявились новые недостатки. Так, в нескольких квартирах на стенах есть трещины. Поскольку эта информация не была доведена до представителей краевой администрации и сроки исполнения поручения оказались нарушены, муниципалитету поручено было в кратчайшие сроки привлечь специализированную организацию для дополнительного обследования недостатков в каждой квартире, по которой у жильцов есть замечания. «Далее вопрос необходимо вынести на обсуждение межведомственной комиссии для определения дальнейших действий по дому. А пока можно констатировать, что работу муниципалитет до конца не довел», – подытожил Михаил Сюткин.



После инспекция была проведена в доме по адресу: ул. Трудовая, 40. По результатам комплексного обследования объекта межведомственная комиссия заключила, что в доме необходимо провести капитальный ремонт и в обязательном порядке расселить граждан. Несмотря на то, что объект не признан аварийным и угрозы обрушения нет, в доме неисправна вентиляционная система. Комиссия пришла к выводу, что проведение капитального ремонта в доме и проживание в нем людей одновременно невозможно. В результате главе администрации было поручено расселить всех граждан в новое жилье до конца года.



На объекте на ул. Герцена, 40а, также были осмотрены жилые помещения и места общего пользования дома. По поручению губернатора края сегодня муниципалитет завершает ремонтные работы в доме и во всех квартирах, по которым у жителей были жалобы. В настоящий момент подрядчики устранили дефекты в 23 квартирах из 41 запланированной. Завершается разработка проектной документации по устранению общестроительных недостатков дома.



В доме выполнен ремонт входных групп зон общего пользования, отрегулирован тепловой режим. Однако, по словам Михаила Сюткина, работы по регулировке тепла не будут считаться выполненными до тех пор, пока в доме не проведут полноценные тепловые испытания. Необходимость этих мероприятий подтвердил и политехнический университет, занимавшийся обследованием дома. «Действительно, нужно дождаться минусовой температуры, чтобы провести комплексное обследование теплосистемы и убедиться, что все работает правильно. А до тех пор представители администрации должны держать этот вопрос на постоянном контроле», – заключила декан строительного факультета ПНИПУ Ксения Сарайкина.



Чтобы решить проблему низкого качества строительства домов для детей-сирот, с 2017 года возведение таких объектов в обязательном порядке выполняется под надзором ИГСН. Кроме того, проводится экспертиза проекта строительства. В качестве дополнительной контрольной меры приемку дома осуществляет межведомственная комиссия, в состав которой входят специалисты минстроя, минсоца, ИГЖН, ИГСН и представители муниципального образования.

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