Маткапитал в Пермском крае увеличат до 466 тысяч рублей

12:31 | 1.10.2019

В 2020 году в Пермском крае, как и в других регионах страны, материнский капитал будет проиндексирован и составит 466 026 рублей. Об этом стало известно во время заседания правительства Пермского края 30 сентября. Для сравнения: в 2019 году маткапитал составлял 450 тыс. рублей.



В сентябре Президент России Владимир Путин высказался о необходимости расширить использование материнского капитала.



Губернатор Прикамья Максим Решетников поручал министерству социального развития проанализировать региональные законы, устанавливающие меры поддержки на срок, а также подготовить предложения по их дальнейшей реализации.



Всего в 2020 году на поддержку всех категорий граждан планируется направить 25,2 млрд рублей. Это на 2 млрд рублей больше, чем в 2019 году. Ожидается, что поддержку получат более 830 тыс. человек. Наибольший объем средств будет направлен на поддержку семьи и детства – 11,4 млрд рублей, в том числе 3,6 млрд в рамках нацпроекта «Демография», инициированного российским президентом. Поддержка федерации позволит оказать помощь большему количеству семей, в которых появился первый или третий ребенок и последующие дети.



С 2020 года обе выплаты, как федеральная, так и региональная, будут предоставляться до достижения ребенком возраста трех лет семьям с доходом ниже двух величин прожиточного минимума (10 556 рублей), то есть семьям, где доход меньше 21 112 рублей в месяц.



Также в Пермском крае работники бюджетной сферы имеют право на получение поддержки на санаторно-курортное лечение и оздоровление. По словам министра социального развития Пермского края Павла Фокина, в прошлом году поддержкой воспользовалось почти 2 тыс. работников муниципальных учреждений и системы здравоохранения. Министерство предложило продлить такую форму поддержки граждан.



Губернатор Максим Решетников отметил, что людям важно понимать, смогут ли они рассчитывать на какой-то вид поддержки от государства, поэтому важно планировать это в бюджете заранее. Принято решение продлить программу поддержки на весь срок планирования бюджета – до 2022 года.

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