В октябре в Прикамье пройдет более 300 мероприятий для пожилых людей

12:13 | 1.10.2019

В Пермском крае стартует месячник пожилого человека. В течение октября в Прикамье будет проведено более 300 мероприятий, посвященных пожилым людям, чей День празднуется 1 октября.



В рамках месячника территориальные управления министерства социального развития Пермского края организуют дни открытых дверей, в ходе которых будут проводиться консультации по мерам социальной помощи пожилым гражданам. В эти дни можно будет познакомиться с социальным участковым, подать заявку на социальное сопровождение. Пожилым людям расскажут о деятельности службы социальных участковых и о том, какие вопросы эта служба помогает решить.



Всего с 30 сентября по 31 октября в территориях Прикамья состоится 40 дней открытых дверей почти во всех территориях Прикамья. Кроме того, пройдут круглые столы, мастер-классы, торжественные мероприятия, концерты, организованные органами местного самоуправления, общественными и благотворительными организациями Прикамья, советами ветеранов. Одновременно на базах территориальных центров занятости будет организовано инновационное обучение пожилых людей работе с современными гаджетами.



Также в течение октября пожилые граждане смогут узнать о мерах социальной поддержки, не выходя из дома: для них в каждой территории Пермского края будут работать «горячие линии». С их графиком можно ознакомиться на сайте министерства социального развития Пермского края (https://minsoc.permkrai.ru/). Полная программа всех мероприятий месячника пожилых людей доступна по ссылке: https://minsoc.permkrai.ru/news/v-permskoy-krae-s-1-oktyabrya-startuet-mesyachnik-pozhilogo-cheloveka/.



В середине октября на базе регионального министерства соцразвития будет организован круглый стол с участием общественных организаций и представителей министерства здравоохранения Пермского края на тему реализации в регионе национального проекта «Старшее поколение», инициированного президентом Владимиром Путиным. Отметим, в рамках реализации нацпроекта в Прикамье уже организовано более 200 площадок по обучению пожилых людей компьютерной грамотности. В данный момент этим навыкам обучено уже 3915 пенсионеров в Прикамье, для работы с ними подготовлено 190 тьюторов.



1 октября – Международный день пожилых людей. Во всем мире это повод для проведения конференций, круглых столов, концертов, посвященных старшему поколению. В Прикамье проживает порядка 15 тыс. пожилых людей. Лица старше 55 лет сегодня составляют 27% от общей численности населения региона, что на 2% превышает показатель Российской Федерации.

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