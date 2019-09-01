Пермяков приглашают на городские ярмарки

17:38 | 30.09.2019

В октябре в разных районах города пройдут ярмарки. На них можно купить продукты и другие товары от местных производителей.



Как рассказали в городском бизнес-инкубаторе, в ближайшее время ярмарочные площадки будут располагаться по следующим адресам:



- с 3 по 5 октября в Индустриальном районе (улица Стахановская, 19 и улица Леонова, 60);



- с 3 по 5 октября в Дзержинском районе (улица Мильчакова, 22);



- с 8 по 12 октября в Свердловском районе (улица Народовольческая, 3).



Всего до конца года запланировано проведение порядка 50 ярмарок.



Ярмарки – это возможность для жителей города приобрети качественные товары местных производителей: мясные деликатесы, колбасную продукцию, мед разных сортов, кондитерские изделия, печенье, конфеты, школьные товары, игрушки, пледы и покрывала, постельное белье, изделия из кожи. Информация о ярмарочных площадках размещена здесь: https://www.gorodperm.ru/actions/main/trade-and-services/fair/.

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