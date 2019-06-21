В Перми пройдет штабная тренировка по гражданской обороне

16:02 | 30.09.2019

1 и 2 октября состоится штабная тренировка по теме «Организация выполнения мероприятий по гражданской обороне, управление силами территориальной подсистемы единой государственной системы предупреждения, ликвидации чрезвычайных ситуаций Пермского края на территории Перми».



Как сообщили в Пермском управлении гражданской защиты, у тренировки несколько учебных целей. Среди них - отработка вопросов организации управления, проверка готовности органов управления и сил единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций и гражданской обороны всех уровней к практическим действиям по выполнению мероприятий при ведении гражданской обороны, а также в ходе ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. Также совершенствование практических навыков руководителей, должностных лиц на муниципальном уровне и в организациях по вопросам организации выполнения мероприятий при ведении гражданской обороны и ликвидации чрезвычайных ситуаций. Кроме того, среди целей - совершенствование слаженности действий органов управления и сил, повышение эффективности их применения при ведении гражданской обороны и проведении аварийно-спасательных и других неотложных работ в очагах поражения.



- Силам гражданской обороны предстоит отработать мероприятия по повышению устойчивого функционирования экономики и систем жизнеобеспечения. Замыслом тренировки, которая пройдет в два этапа, предусмотрена отработка практических действий в условных зонах возникновения крупномасштабных ЧС и аварий, развертывание подвижных пунктов управления, эвакуация населения в безопасные районы, - пояснили в Пермском городском управлении гражданской защиты.

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