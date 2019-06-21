Пермяки смогут улететь в Ростов-на-Дону

15:43 | 30.09.2019

С 29 октября в зимнем расписании Международного аэропорта «Пермь» появится новое региональное направление. Авиакомпания «Азимут» запускает рейс из Перми в Ростов-на-Дону с промежуточной посадкой в Нижнем Новгороде. Продажа билетов уже открыта.



Время в пути из краевой столицы в Ростов-на-Дону составит 6 часов 15 минут, в обратном направлении — 5 часов 15 минут.



- вылет из Перми в 05:05, прибытие в Нижний Новгород в 04:35;



- вылет из Нижнего Новгорода в 07:30, прибытие в Ростова-на-Дону в 09:20;



- вылет из Ростова-на-Дону в 21:00, прибытие в Нижний Новгород в 22:55;



- вылет из Нижнего Новгорода в 00:40, прибытие в Пермь в 04:15;



Время указано местное для каждого аэропорта.



Регистрация будет проводиться в аэропорту вылета сразу до конечного пункта назначения. Рейсы будут выполняться два раза в неделю — по вторникам и субботам. В зависимости от тарифа стоимость билета в одну сторону стартует от 1780 рублей, туда и обратно — от 3560 рублей.



Кроме этого, из Международного аэропорта «Пермь» авиакомпания «Азимут» выполняет регулярные полеты в Краснодар и Нижний Новгород. В связи с запуском рейса в Ростов-на-Дону, частота полетов Нижний Новгород в зимнем расписании увеличится до четырех раз в неделю – по понедельникам, вторникам, пятницам и субботам.

© «Вечерние ведомости»