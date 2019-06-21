«Горьковка» приглашает пермяков отметить Международный день музыки

14:23 | 30.09.2019

1 октября по инициативе Международного музыкального совета (IMC) при ЮНЕСКО отмечается Международный день музыки. Отдел музыкально-нотных изданий и звукозаписей краевой библиотеки им. Горького подготовил к этой дате специальную программу: выставки, концерты и мастер-класс. Вход на все мероприятия свободный, 6+.



1 октября в 18:00 начнется концерт «Наши песни», в котором прозвучат песни композиторов Прикамья в исполнении Прикамского народного хора (худ. руководитель Николай Слобожанинов).



8 октября в 19:00 состоится концерт «Музыка и время». В программе - шедевры хоровой музыки VII-XXI вв. в исполнении хора «Сирень» (худ. руководитель Елена Ворохобко).



5 октября в 14:00 состоится мастер-класс по вокалу с Татьяной Виноходовой.



С 1 по 31 октября в музыкальном отделе краевой библиотеки пройдут выставки под общим названием «Музыка жизни». Тут будут представлены звукозаписи (грампластинки, кассеты, CD) из фондов отдела, которые можно прослушать прямо в библиотеке. Каждые пять дней экспозиции будут меняться. Дополнением к ним станут книги об исполнителях, музыкантах и композиторах.



Темы выставок посвящены разным музыкальным жанрам и направлениям:



1-5 октября - «Пермские музыканты и композиторы»;

6-10 октября - «Рок-музыка»;

11-15 октября - «Джаз»;

16-20 октября - «Народные песни»;

21- 25 октября - «Эстрадные песни»;

26- 31 октября - «Звуки природы».



Заведующая отделом музыкально-нотных изданий и звукозаписей краевой библиотеки им. А. М. Горького Римма Зыкова рассказала, что каждый посетитель выставок может получить подарок: «Мы решили разнообразить программу и включить в нее живопись. Предлагаем нашим читателям нарисовать эмоции, которые они испытали при прослушивании музыки. Думаю, это безумно интересно: при помощи карандашей или красок создать эмоциональные картинки. Во время работы Летнего читального зала читатели с удовольствием лепили из пластилина на заданную музыкальную тему, им очень понравились мастер-классы по нетрадиционной живописи – например, рисунки, созданные кофе или утюгом (энкаустика). В октябре мы продолжим».

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