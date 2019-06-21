Пермякам предлагают оформить подвалы в общедолевую собственность

13:10 | 30.09.2019

Принять подвал в общедолевую собственность горожане могут до 31 декабря 2019 года.



В департаменте имущественных отношений администрации Перми пояснили, что это позволит восстановить права жильцов в отношении общего имущества, а также использовать помещения по их усмотрению.



Решение предусматривает передачу в состав общего имущества помещений, свободных от прав третьих лиц и не ограниченных в обороте, не являющихся частями квартир и предназначенных для обслуживания более одного помещения в доме, которые могут быть отнесены, согласно статье 290 Гражданского кодекса РФ и статье 36 Жилищного кодекса РФ, к общему имуществу. Таким образом, в собственность жильцов при их согласии возможна передача определенных проектом межквартирных лестничных площадок, лестниц, коридоров, чердаков, подвалов, а также других помещений.



В городском департаменте имущественных отношений особо подчеркивают, что для передачи имущества в собственность жителей необходимо решение о приеме в общую долевую собственность, принятое всеми собственниками помещений в многоквартирном доме.



Важно, что в протоколе общего собрания собственников должны быть указаны характеристики передаваемых помещений (адрес, месторасположение, площадь помещения и т.п.). Протоколы общих собраний собственников должны быть оформлены в соответствии с требованиями законодательства РФ и направлены в департамент имущественных отношений администрации Перми по адресу: улица Сибирская, 14, в срок до конца декабря 2019 года. В общем собрании собственников должны принимать участие собственники (представители собственников) как жилых, так и нежилых помещений в многоквартирном доме.



В настоящее время на основании решения собственники помещений в многоквартирных домах зарегистрировали право общей долевой собственности на помещения в многоквартирных домах по 9 адресам.



Перечень помещений в многоквартирных домах, передаваемых в общую долевую собственность, утвержден решением Пермской городской Думы от 27.03.2018 №47 «Об осуществлении мероприятий в сфере управления и распоряжения муниципальным имуществом» (ред. от 27.08.2019 №177).

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