В Прикамье площадь мониторинга лесопожарной ситуации увеличится почти в три раза

13:02 | 30.09.2019

В Пермском крае дополнительно установили 15 видеокамер, которые позволят непрерывно наблюдать за лесопожарной ситуацией. В полном объеме система начнет работать со следующего пожароопасного сезона. Мониторингом будет охвачено 1,9 млн га лесного фонда. Таким образом, площадь действия системы пожарной безопасности расширится почти в три раза.



Система стационарного видеонаблюдения позволяет своевременно обнаруживать лесные пожары и возгорания на прилегающих к лесам территориях.



«Несмотря на то что в этом году у нас зафиксирован рекордный минимум по количеству пожаров за последние 20 лет, мы принимаем все необходимые меры по обеспечению пожарной безопасности в лесах. В том числе расширяем систему оптической локации дыма, обновляем лесопожарную технику в рамках нацпроекта «Экология», – отметил министр природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии Пермского края Дмитрий Килейко.



В этом году на территории края было зафиксировано 22 лесных пожара, каждый из них был ликвидирован в течение суток. С 1998 года текущий год стал самым негорящим.



«В борьбе с пожарами главное – оперативно обнаружить возгорание вблизи леса, не допустить перехода огня в лесной фонд и его распространения на обширные территории. Благодаря системе видеонаблюдения в этом году мы обнаружили 40 возгораний вблизи леса. Диспетчеры Региональной диспетчерской службы своевременно среагировали и приняли действенные меры по организации их тушения, тем самым не допустив возникновения лесных пожаров», – прокомментировал ситуацию начальник Пермского лесопожарного центра Игорь Старцев.



Напомним, в Прикамье активно идет поставка лесопожарной и лесохозяйственной техники в рамках проекта «Сохранение лесов» национального проекта «Экология», инициированного президентом Владимиром Путиным. Всего в Прикамье в этом году на лесовосстановление и обновление лесопожарной и лесохозяйственной техники и оборудования из федерального и краевого бюджетов направлено свыше 200 млн рублей.

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