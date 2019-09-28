В Прикамье пройдет прямая линия по выплатам людям старшего возраста

12:48 | 30.09.2019

2 октября Центр социальных выплат и компенсаций министерства социального развития Пермского края проводит прямую телефонную линию.



Вопросы по назначению и перечислению выплат людям старшего возраста можно задать с 12 до 14 часов по телефонам: (342) 265-05-06; (342) 265-05-85; (342)212-64-49 (звонок производится по тарифам оператора).



По вопросам своевременного предоставления социальных выплат и компенсаций жителям Пермского края также действует постоянная прямая линия по телефону (342) 265-05-06.

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