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12:40 | 30.09.2019

«ЕЭС-Гарант» продолжает повышать энергоэффективность социальных объектов в Чайковском

ООО «ЕЭС-Гарант» установит современное погодозависимое оборудование в детском саду «Журавушка» города Чайковский Пермского края. Благодаря этому учреждение за пять лет сэкономит порядка 1,44 млн рублей на услугах теплоснабжения.

Работы будут проводиться в рамках энергосервисного контракта между компанией и детским садом. Монтаж нового оборудования полностью берет на себя исполнитель, оплата его услуг будет производиться поэтапно из расчета полученной детским садом экономии тепла.
В октябре «ЕЭС-Гарант» планирует утвердить проектную документацию и приступить к монтажу погодозависимой системы автоматического регулирования отопления. Она позволяет снизить затраты на услуги ЖКХ более чем на 15%. За счет «умных» датчиков, которые реагируют на любые изменения за окном, происходит автоматическое повышение или понижение температуры в помещении.

В прошлом отопительном периоде эффект от установки погодозависимой автоматики уже ощутили несколько школ и детских садов в Чайковском. За год администрация города сэкономила на платежах за теплоресурс более 1 млн рублей. Помимо уменьшения размера платежей, в зданиях была оптимизирована температура, а также исключены «перетопы» осенью и весной, в периоды наибольших колебаний температуры наружного воздуха.

© «Вечерние ведомости»

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