Неделя в Перми будет теплой

12:35 | 30.09.2019

Сейчас в столице Прикамья 7 градусов, пасмурно. Сегодня, 30 сентября, днем в Перми будет около 9°C.



Завтра ожидается около 10°C, возможны дожди. Вероятны дожди и в среду, 2 октября; столбик термометра поднимется до 12°C. В четверг будет около 11°C. В пятницу воздух может прогреться до 18°C.

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