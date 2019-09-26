II Межрегиональный экспортный форум в Перми объединил более 3 тысяч участников

18:31 | 27.09.2019

В столице Пермского края завершил свою работу II Межрегиональный экспортный форум (МЭФ). Площадка объединила более 3 тыс. участников из 16 стран мира. На форуме выступило более 100 спикеров, в его работе приняли участие представители США, Нидерландов, Китая, Франции, Японии, Германии, ОАЭ.

Подводя итоги форума, губернатор Пермского края Максим Решетников отметил, что экспорт становится более точным, более умным, более нацеленным. «Сейчас предприниматели не задают общих вопросов по выходу на экспорт, есть вопросы по конкретным направлениям – по вывозу продукции, технической поддержке, например. Кратно растёт число людей, которые разбираются в вопросах экспорта. Это важно, потому что без людей в конечном итоге успеха не будет, – подчеркнул Максим Решетников. – За год количество предприятий-экспортёров в Пермском крае увеличилось почти на 20%. Преимущественно это малый и средний бизнес, который только начинает развивать экспортное направление. Это залог, что экспорт в Пермском крае и дальше будет расти. Благодаря этому мы сможем достичь или максимально приблизиться к показателям по объёму экспорта, поставленным президентом».

«За короткий срок форум стал заметной площадкой по экспортной тематике. Самое главное, что участники говорят о несырьевом экспорте во всём комплексе стоящих перед нами задач. Это и государственные меры поддержки, и повышение кадрового потенциала, и обсуждение лучших практик чемпионов экспортной деятельности. Российский экспортный центр в рамках нацпроекта “Международная кооперация и экспорт” совершенствует линейку своих продуктов. Форум – отличная возможность для нас презентовать их, рассказать о том, что уже сделано и каковы ближайшие планы. Высокий статус форума подтверждается и тем, что он был выбран для награждения победителей конкурса “Экспортёр года” в Приволжском федеральном округе», – отметил глава Российского экспортного центра Андрей Слепнев.

На площадке МЭФ-2019 была организована специальная байерская программа для профильных покупателей и приглашённых зарубежных компаний-партнёров, в рамках которой опробована цифровая платформа по поиску иностранных покупателей. Кроме того, на форуме работали международная деловая «Биржа контактов» и «Экспортная гостиная», где предприниматели могли получить персональные консультации по вопросам экспортной деятельности в рамках собственных проектов. На выставке свои продукты представили 26 предприятий Пермского края.

Почётным гостем II Межрегионального экспортного форума стал один из самых влиятельных людей в сфере инноваций, сооснователь и главный редактор самого популярного в мире сайта об инновациях и стартапахTechCrunch Майк Бутчер. В рамках своей эксклюзивной keynote-сессии для гостей и участников МЭФ-2019 он рассказал об инновациях будущего, на которые стоит обратить внимание начинающим стартаперам, о технологиях, востребованных на зарубежных рынках сегодня, стратегиях для начинающих ИТ-экспортёров, а также поделился лайфхаками с молодыми предпринимателями.

В рамках деловой программы МЭФ-2019 состоялась торжественная церемония вручения Всероссийской премии в области международной кооперации и экспорта «Экспортёр года» победителям окружного этапа в Приволжском федеральном округе. В состав отборочной комиссии вошли представители федеральных органов исполнительной власти, общероссийских деловых общественных организаций, руководство АО «Российский экспортный центр», а также региональные органы власти и центры поддержки экспорта в ПФО.

Также на МЭФ-2019 в рамках реализации Национальной технологической инициативы состоялось торжественное открытие пространства «Точка кипения – Пермь», в котором объединились предприниматели, учёные и общественники, чтобы совместно генерировать проекты развития районов, города и края. Программа открытия была посвящена вопросам хай-тек экспорта и развития высокотехнологичных компаний и продуктов, социальным инновациям, особенностям регулирования новых рынков.

Следующий Межрегиональный экспортный форум пройдёт в 2020 году. Даты проведения мероприятия станут известны позднее.

Форум был организован Правительством Пермского края при организационном участии АО «Российский экспортный центр».

Впервые Межрегиональный экспортный форум был организован в Прикамье в 2018 году. В этом году МЭФ продолжил своё развитие как площадка для начинающих и действующих экспортёров, где они могут не только привлечь покупателей и познакомиться с торговыми представителями зарубежных рынков, но и узнать о мерах государственной поддержки экспорта, в том числе и в рамках национального проекта «Международная кооперация и экспорт», а также посетить образовательные семинары, посвящённые экспортной деятельности.

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