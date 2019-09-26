Пермь: новости дня
18:31 | 27.09.2019
II Межрегиональный экспортный форум в Перми объединил более 3 тысяч участников
Подводя итоги форума, губернатор Пермского края Максим Решетников отметил, что экспорт становится более точным, более умным, более нацеленным. «Сейчас предприниматели не задают общих вопросов по выходу на экспорт, есть вопросы по конкретным направлениям – по вывозу продукции, технической поддержке, например. Кратно растёт число людей, которые разбираются в вопросах экспорта. Это важно, потому что без людей в конечном итоге успеха не будет, – подчеркнул Максим Решетников. – За год количество предприятий-экспортёров в Пермском крае увеличилось почти на 20%. Преимущественно это малый и средний бизнес, который только начинает развивать экспортное направление. Это залог, что экспорт в Пермском крае и дальше будет расти. Благодаря этому мы сможем достичь или максимально приблизиться к показателям по объёму экспорта, поставленным президентом».
«За короткий срок форум стал заметной площадкой по экспортной тематике. Самое главное, что участники говорят о несырьевом экспорте во всём комплексе стоящих перед нами задач. Это и государственные меры поддержки, и повышение кадрового потенциала, и обсуждение лучших практик чемпионов экспортной деятельности. Российский экспортный центр в рамках нацпроекта “Международная кооперация и экспорт” совершенствует линейку своих продуктов. Форум – отличная возможность для нас презентовать их, рассказать о том, что уже сделано и каковы ближайшие планы. Высокий статус форума подтверждается и тем, что он был выбран для награждения победителей конкурса “Экспортёр года” в Приволжском федеральном округе», – отметил глава Российского экспортного центра Андрей Слепнев.
На площадке МЭФ-2019 была организована специальная байерская программа для профильных покупателей и приглашённых зарубежных компаний-партнёров, в рамках которой опробована цифровая платформа по поиску иностранных покупателей. Кроме того, на форуме работали международная деловая «Биржа контактов» и «Экспортная гостиная», где предприниматели могли получить персональные консультации по вопросам экспортной деятельности в рамках собственных проектов. На выставке свои продукты представили 26 предприятий Пермского края.
Почётным гостем II Межрегионального экспортного форума стал один из самых влиятельных людей в сфере инноваций, сооснователь и главный редактор самого популярного в мире сайта об инновациях и стартапахTechCrunch Майк Бутчер. В рамках своей эксклюзивной keynote-сессии для гостей и участников МЭФ-2019 он рассказал об инновациях будущего, на которые стоит обратить внимание начинающим стартаперам, о технологиях, востребованных на зарубежных рынках сегодня, стратегиях для начинающих ИТ-экспортёров, а также поделился лайфхаками с молодыми предпринимателями.
В рамках деловой программы МЭФ-2019 состоялась торжественная церемония вручения Всероссийской премии в области международной кооперации и экспорта «Экспортёр года» победителям окружного этапа в Приволжском федеральном округе. В состав отборочной комиссии вошли представители федеральных органов исполнительной власти, общероссийских деловых общественных организаций, руководство АО «Российский экспортный центр», а также региональные органы власти и центры поддержки экспорта в ПФО.
Также на МЭФ-2019 в рамках реализации Национальной технологической инициативы состоялось торжественное открытие пространства «Точка кипения – Пермь», в котором объединились предприниматели, учёные и общественники, чтобы совместно генерировать проекты развития районов, города и края. Программа открытия была посвящена вопросам хай-тек экспорта и развития высокотехнологичных компаний и продуктов, социальным инновациям, особенностям регулирования новых рынков.
Следующий Межрегиональный экспортный форум пройдёт в 2020 году. Даты проведения мероприятия станут известны позднее.
Форум был организован Правительством Пермского края при организационном участии АО «Российский экспортный центр».
Впервые Межрегиональный экспортный форум был организован в Прикамье в 2018 году. В этом году МЭФ продолжил своё развитие как площадка для начинающих и действующих экспортёров, где они могут не только привлечь покупателей и познакомиться с торговыми представителями зарубежных рынков, но и узнать о мерах государственной поддержки экспорта, в том числе и в рамках национального проекта «Международная кооперация и экспорт», а также посетить образовательные семинары, посвящённые экспортной деятельности.
© «Вечерние ведомости»
Сегодня
18:27 | 27.09.2019
В Перми начал работу Многофункциональный миграционный центр
18:06 | 27.09.2019
В Екатеринбурге задержали мигранта, нападавшего на женщин
17:36 | 27.09.2019
Самолет «Уральских авиалиний» совершил вынужденную посадку в Домодедово
17:06 | 27.09.2019
В Екатеринбурге при столкновении троллейбуса и трех легковушек пострадала шестилетняя девочка
16:36 | 27.09.2019
В Екатеринбурге на ЖБИ затопило дороги
16:06 | 27.09.2019
В Екатеринбурге на ЖБИ капитально отремонтируют поликлинику, в которой год назад обрушился потолок
16:04 | 27.09.2019
Снег, мокрый снег: погода в Свердловской области на выходные
15:36 | 27.09.2019
В Екатеринбурге вынесли приговор мужчине, который задушил свою жену через четыре дня после свадьбы
15:15 | 27.09.2019
Мэрия Кургана: 70 % многоквартирных домов заполнены теплоносителем
15:05 | 27.09.2019
В Кольцово задержали дебошира, показавшегося в пассажиров рейса Екатеринбург – Нячанг
14:31 | 27.09.2019
Для опроса по месту строительства многострадального храма в Екатеринбурге выпустят 100 тысяч бюллетеней
14:17 | 27.09.2019
Команду Шумкова покинул первый вице-губернатор Андрей Саносян
14:08 | 27.09.2019
На улицы Екатеринбурга выпустят 43 собаки, находившихся в пунктах кратковременного содержания
14:02 | 27.09.2019
Курганская областная дума согласилась с новой структурой правительства, которую предложил Шумков
13:07 | 27.09.2019
В Косулино два человека погибли из-за неисправности вентилятора
12:35 | 27.09.2019
На Урале пропал пенсионер
12:14 | 27.09.2019
Предприятия Прикамья протестируют пилотный экспортный навигатор
12:04 | 27.09.2019
В Белоярке от отравления угарным газом погибли двое человек
11:41 | 27.09.2019
Жителя Сухого Лога арестовали за отказ от обязательных работ
10:59 | 27.09.2019
Жительницу Краснокамска, уморившую голодом собственную дочь, ждет принудительное лечение
10:12 | 27.09.2019
В Екатеринбурге начался четвёртый этап подключения домов к теплу
09:51 | 27.09.2019
Минувшей ночью в Екатеринбурге и Асбесте полыхали автомобили
09:29 | 27.09.2019
Уральский ХК «Автомобилист» вновь потерпел поражение
09:11 | 27.09.2019
В центре Екатеринбурга произошло крупное ДТП. Есть пострадавшие
20:57 | 26.09.2019
Женщина за рулём иномарки вылетела на рельсы в Екатеринбурге
19:37 | 26.09.2019
В Екатеринбурге хирурга, которому предложили стать лифтёром, восстановили в должности
18:48 | 26.09.2019
Пропавшего уральского студента нашли
18:15 | 26.09.2019
Глава ОВД Краснотурьинска празднует юбилей