В Перми начал работу Многофункциональный миграционный центр

18:27 | 27.09.2019

Задачей ГБУ Пермского края «Многофункциональный миграционный центр» является помощь иностранным гражданам. Он организован так, чтобы посетители могли сэкономить время и деньги, - все услуги оказываются по принципу «одного окна».

В новом здании площадью 2500 кв. м предоставляется весь комплекс услуг по оформлению патента на осуществление трудовой деятельности в Перми и Пермском крае. В нескольких зонах ММЦ предоставляются услуги приема документов, оплаты услуг, дактилоскопии, медицинского обследования, включая флюорографию, и тестирования.

На всю процедуру уходит не более двух часов, пояснил директор ММЦ Андрей Шилоносов. В целом же человек приезжает сюда всего дважды: для подачи документов и прохождения необходимых процедур и во второй раз – уже за патентом.

© «Вечерние ведомости»