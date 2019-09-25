В Перми обустраивают контейнерные площадки

13:42 | 26.09.2019

В Орджоникидзевском районе новые площадки для сбора мусора появились около 9 многоквартирных домов. В Мотовилихе идут работы по обустройству контейнерных площадок на территории частного сектора.



Как сообщили в администрации Орджоникидзевского района, сейчас завершены работы по обустройству контейнерных площадок для сбора твердых коммунальных отходов и крупногабаритного мусора на придомовых территориях по адресам: улица Александра Пархоменко, 20, улица Александра Щербакова, 46, улица Вильямса, 24, улица Гайвинская, 30, улица Генерала Черняховского, 35, улица Лянгасова, 69а, улица Маршала Толбухина, 1, улица Молдавская, 4 и около дома по улице Александра Щербакова, 47.



Строительство контейнерных площадок было согласовано с жителями этих домов. Все площадки приняты в эксплуатацию и в ближайшее время будут снабжены современными контейнерами.



В Мотовилихинском районе также обустраиваются контейнерные площадки, например, в частном секторе ведутся работы на 13 площадках микрорайонов индивидуальной жилой застройки района – это Висим, Запруд, Гарцы, Язовая, Верхняя Курья, Вышка I, Вышка II.



Напомним, что с начала года контроль за работой перевозчиков по обращению с ТКО (сбору, транспортировке, обезвреживанию и захоронению) ведется региональным оператором ПКГУП «Теплоэнерго». Перевозчики направляют отходы на лицензированные полигоны по захоронению ТКО.

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