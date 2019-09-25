В выходные пермяков приглашает «Горьковка»

13:27 | 26.09.2019

28 сентября в 15:00 в библиотеке им. Горького пройдет первое осеннее заседание клуба «Пермский интеллигент».



Участникам прочитают лекцию об истории пермских кинотеатров, затем все отправятся на экскурсию, посвященную этой теме. Участники клуба проверят свои знания киноистории города и, возможно, увидят Пермь с новой стороны. Ведущий лекции и экскурсии - Андрей Летягин. Вход свободный, 12+. Интернет-зал библиотеки (офис 210, 2 этаж, правое крыло)



29 сентября в 14:00 в краевой библиотеке им. А. М. Горького откроется музыкальный сезон 2019-20 гг.



Пермяков приглашают на выставку звукозаписей «Итальянская эстрада. Пластинки СССР» и концерт «Песни солнечной Италии» из цикла «Музыкальное путешествие по странам и континентам». Первый концерт этого цикла состоялся в октябре 2018 года и был посвящен музыке и композиторам Франции. Всего за сезон 2018-2019 прошло три вечера знакомства с музыкальным миром Америки, Франции и Италии.



29 сентября в программе концерта прозвучат знаменитые неаполитанские песни и произведения итальянской эстрады XX века. Исполнители – артисты Пермского театра оперы и балета им. П. И. Чайковского: Татьяна Каминская, Алексей Герасимов, Дмитрий Гученко, Елена Галеева, Наталья Князева, Максим Моисеев, Павел Рейман; за фортепиано - Елена Алексеева и Наталья Кириллова.



Выставка звукозаписей «Итальянская эстрада. Пластинки СССР» работает в отделе музыкально-нотных изданий. Концерт «Песни солнечной Италии» состоится в конференц-зале краевой библиотеки (3-й этаж, левое крыло). Цена билета: 400-500 руб., 12+.



30 сентября в 17:00 состоятся консультации по генеалогическому поиску и составлению родословных.



Библиотека им. А. М. Горького и Пермское отделение Уральского историко-родословного общества приглашают всех желающих на бесплатные индивидуальные консультации по генеалогическому поиску и составлению родословных.



Встречи проходят два раза в месяц в отделе краеведения (4 этаж, левое крыло). Вход свободный, 6+.

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