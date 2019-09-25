Назначен министр строительства Пермского края

12:53 | 26.09.2019

26 сентября губернатор Пермского края Максим Решетников заявил об изменениях в составе краевого правительства. В связи с увеличением объемов строительства глава региона ввел отдельную должность министра строительства. Исполнять обязанности будет Андрей Колмогоров, занимавший до этого момента должность заместителя министра.



Губернатор поручил Андрею Колмогорову держать на контроле основные стройки региона: детские сады, поликлиники. Также Максим Решетников отметил, что необходимо решить вопрос со сносом гаражей в микрорайоне Разгуляй в Перми.



Михаил Сюткин сохраняет позицию заместителя председателя правительства.

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