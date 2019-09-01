Пермь: новости дня
18:00 | 25.09.2019
До 2024 года в разные европейские страны отправится около тысячи пермских роботов
Объем закупок гарантирован. Согласно договору, чтобы сохранить статус эксклюзивного дистрибьютора, партнер обязан выполнить требование минимальных покупок – от 500 тыс. евро в 2019 году до 5 млн евро в 2024-м. Напомним, в рамках нацпроекта «Международная кооперация и экспорт», утвержденного президентом Владимиром Путиным, в Прикамье к 2024 году запланировано увеличение доли несырьевого неэнергетического экспорта. Предполагается, что за пять лет несырьевой неэнергетический экспорт Пермского края вырастет до 7,7 млрд долларов.
Роботы Promobot применяются в качестве консультантов, администраторов, гидов и промоутеров в банках, музеях, магазинах, государственных учреждениях, жилых и торговых центрах. Например, один из них работает в Пермском краевом многофункциональном центре.
Председатель совета директоров пермской IT-компании Алексей Южаков отметил, что специально под этот контракт было разработано уникальное программное обеспечение.
На первом этапе сотрудничества стороны предусматривают открытие в течение 2019–2020 годов сервисных центров обслуживания и офисов продаж в Румынии, Германии и Австрии. В дальнейшем – по мере развития рынка.
Габриэль Гантнер, CEO Advanced Robotics: «Мы выбрали Promobot как наиболее совершенного сервисного робота из имеющихся на рынке. В то время как большая часть аналогов представляется не более чем гаджетами, Promobot обладает потенциалом для принесения реальной пользы бизнесу. Развитый искусственный интеллект робота, особенности строения и функционал часто превосходят аналогичные продукты на рынке робототехники. В наших планах запуск интерактивных приложений, которые будут частично работать в автономном режиме, а частично управляться человеком через сервис телеприсутствия. Мы собираемся разработать приложения для робота-консьержа, сотрудника выставки и других сервисных должностей».
По словам Алексея Южакова, компания также рассматривает возможность переноса части производственных процессов в Европу. Это позволит более оперативно кастомизировать роботов для локальных клиентов. Сейчас Promobot собирается в Перми, на базе технопарка Morion Digital. Все роботы на 80% состоят из российских комплектующих. Компания сама разрабатывает системы распознавания речи, навигацию, лингвистическую базу, мехатронику, электронику, искусственный интеллект. Российские специалисты также разработали микрофонный массив, которому нет аналогов в мире, – это устройство, с помощью которого Promobot распознает речь людей даже в самых шумных местах.
Ранее губернатор Прикамья Максим Решетников отмечал, что компания «Промобот» набирает обороты, ее продукция востребована в десятках стран мира. При этом увеличение объемов заказов влечет за собой и расширение производственной площадки.
Пермская IT-компания не только увеличивает масштабы производства, но и совершенствует технологии. Во время визита председателя Правительства РФ Дмитрия Медведева в Пермь ему презентовали человекоподобного робота-компаньона Алекса, который умеет выражать эмоции мимикой и вести беседу: говорить об отвлеченных вещах, распознавать речь собеседника и отвечать на вопросы. А уже в июне в рамках Петербургского международного экономического форума ВЭБ.РФ, Российский экспоцентр, Корпорация МСП, «Промобот» и правительство Пермского края подписали соглашение о совместной организации масштабного производства автономных человекоподобных роботов. Целью взаимодействия стороны видят создание целого кластера робототехники в Пермском крае за счет привлечения необходимой федеральной и региональной поддержки для масштабирования бизнеса компании «Промобот».
Компания «Промобот» основана в 2015 году в Перми. С того же года компания является резидентом Сколково. Сегодня «Промобот» – крупнейший производитель автономных сервисных роботов в России, Северной и Восточной Европе. Промоботы трудятся в 35 странах мира в качестве администраторов, промоутеров, консультантов, гидов и консьержей, заменяя или дополняя сотрудников-людей. Роботов Promobot можно встретить в Московском метро, Музее современной истории России, НПФ Сбербанка. Все продукты компании производятся и разрабатываются в России.
© «Вечерние ведомости»
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