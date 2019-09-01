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17:26 | 25.09.2019

С 1 октября в Прикамье ужесточат требования к перевозке детей

С 1 октября 2019 года оснащение ремнями безопасности автобусов, предназначенных для перевозки групп детей, станет обязательным. Соответствующее постановление подписал председатель Правительства РФ Дмитрий Медведев.

Документ устанавливает более жесткие требования ко всем перевозкам детей без исключения: междугородним, пригородным и городским. Все автобусы должны быть оснащены ремнями безопасности, а на сопровождающих возлагается обязанность следить, чтобы все дети были пристегнуты.

Ранее губернатор Пермского края Максим Решетников подчеркивал важность организации безопасной перевозки школьников. Для этого в регионе активно обновляется школьный автопарк. Так, в этом году при поддержке федеральных властей в Прикамье обновят 36 школьных автобусов. Еще 8 автобусов краевые власти передадут в территории, где прошел процесс объединения. До конца ноября новый школьный транспорт будет направлен в Юрлинский, Ординский, Уинский муниципальные округа, Кизеловский, Нытвенский, Красновишерский, Чайковский городские округа и в Пермский муниципальный район.

© «Вечерние ведомости»

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