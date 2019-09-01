Пермь: новости дня
16:22 | 25.09.2019
В Прикамье подвели итоги месячника, посвященного Дню солидарности в борьбе с терроризмом
С приветственным словом обратился к курсантам министр территориальной безопасности Пермского края Ришат Ибрагимов: «Наша страна оказалась в эпицентре двух мировых войн, отцы и деды видели голод и разруху. XXI век принес новые испытания, это мировой терроризм. Но наш народ никто на колени не поставит. Сегодня мы вспоминаем тех, кто погиб от рук террористов, чтим память героев, которые сделали все, чтобы отстоять свободу и независимость нашей Родины».
Месячник солидарности в борьбе с терроризмом проходит по всей стране. Народ вспоминает невинных детей, взрослых, а также сотрудников правоохранительных органов, погибших в страшных трагедиях. Болью в сердцах людей отзывается память о Беслане, «Норд-Ост», взрывах в жилых домах и метро.
В школе № 136 активно развивается патриотическое движение «Юнармии» среди детей и подростков Прикамья. Благодарственными письмами министра территориальной безопасности были отмечены педагоги, воспитывающие в подрастающем поколении духовность и патриотизм:
- Многопрофильный молодежный центр города Чайковский (руководитель Людмила Беляева), за организацию мероприятий, посвященных Дню солидарности в борьбе с терроризмом, а также поддержку акции «Мы – против терроризма»;
- Нина Ивонина, руководитель подразделения допрофессиональной полицейской и военной подготовки школы № 136 имени полковника милиции Якова Абрамовича Вагина за вклад в создание кадрового резерва силовых структур Российской Федерации и патриотическое и морально-нравственное воспитание будущих сотрудников правоохранительных органов.
Сладкие призы и почетные грамоты получили участники творческих конкурсов, посвященных борьбе с терроризмом.
Торжественную клятву «Юнармии» сегодня принесли более двух десятков учащихся. Развернутая в фойе выставка оружия и снаряжения антитеррористических подразделений, рисунков антитеррористической тематики вызвала огромный интерес у школьников.
© «Вечерние ведомости»
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