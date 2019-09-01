В Перми выдано разрешение на строительство многофункционального центра на улице Петропавловской

15:58 | 25.09.2019

Департамент градостроительства и архитектуры администрации Перми выдал разрешение застройщику ООО «ПРОСПЕКТ ПЕРМЬ» 20 сентября.



Многофункциональный центр появится на земельном участке в границе улиц Монастырской, Петропавловской, Попова, Осинской. Разрешение выдано на первый этап строительства. В него войдут кинотеатр, детский развлекательный центр, подземный паркинг. Общая площадь объекта составит 80352,52 кв. метра.



В дальнейшем по замыслу проектировщиков в составе центра появится также пятизвездочный отель, кафе и рестораны. По проекту, на фасаде со стороны улицы Петропавловской можно будет транслировать мероприятия, происходящие на эспланаде.



Отметим, что строительство многофункционального центра активно обсуждалось с сообществом архитекторов и экспертов. В частности, вопрос был рассмотрен на Градостроительном совете при главе Перми Дмитрии Самойлове в октябре прошлого года. Тогда члены совета признали проект удачным, единогласно его поддержав.

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