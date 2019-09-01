Пермь: новости дня
18:07 | 24.09.2019
Пермский край поделится с итальянцами опытом по борьбе с онкозаболеваниями
В рамках мероприятия обсуждалась онкологическая ситуация в регионах, деятельность НИР по профилактике, диагностике, лечению и реабилитации онкобольных, предложения по совместной работе в области образования, научных исследований и практических наработок, приоритетные направления в экономике и здравоохранении обеих территорий.
Глава Пермского края поблагодарил представителей итальянского региона за то сотрудничество, которое уже есть и развивается между регионами, и отметил, что выявление и лечение онкологии остается одним из основных направлений здравоохранения Прикамья. «В рамках нацпроекта по поручению президента нам выделены беспрецедентные средства на борьбу с этими заболеваниями. В Пермском крае мы выстраиваем трехуровневую систему оказания онкопомощи, развивая как высокотехнологичную диагностику, так и способы лечения. Нам важно использовать здесь самые современные технологии, – подчеркнул губернатор. – Нас привлекает опыт Итальянской Республики в этом направлении, мы заинтересованы в обмене знаниями».
Как отметил генеральный менеджер Национального института рака Аттилио Бьянки, у регионов действительно есть взаимные интересы. «В прошлом году мы подписали с пермским медуниверситетом соглашение. Оно определяет основные направления совместной работы и в научных, и в клинических исследованиях с обеих сторон. Но мы не собираемся останавливаться на достигнутом, в ближайшее время мы пригласим пермских онкологов и ученых посетить Национальный институт рака Неаполя», – рассказал Аттилио Бьянки.
В рамках визита в Пермский край итальянские гости познакомятся с работой наших специалистов по борьбе с онкологическими заболеваниями и обменяются опытом с коллегами. Делегация пробудет в Перми до 25 сентября. За это время представителей итальянского региона ознакомят с программой многопрофильного лечения и реабилитации онкологических больных курорта «Усть-Качка», проведут презентации по обмену опытом и технологиями выявления и лечения онкозаболеваний на площадках городской клинической больницы № 2, Пермской краевой клинической больницы, Пермского краевого онкологического диспансера. Также итальянская делегация ознакомится с работой Пермского краевого территориального центра медицины катастроф.
Напомним, согласно нацпроекту «Здравоохранение», утвержденному президентом Владимиром Путиным, к 2024 году в Пермском крае смертность от онкозаболеваний необходимо снизить до 185 случаев на 100 тыс. населения (сегодня в регионе от онкологии умирает 197 человек на 100 тыс.). Для этого в Прикамье выстраивается система выявления и борьбы с онкопатологиями.
© «Вечерние ведомости»
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