Методика расчета тарифа на проезд одобрена депутатами Пермской гордумы

17:02 | 24.09.2019

На заседании Пермской городской Думы была рассмотрена методика расчета тарифа на проезд. Был представлен пакет документов с актуализацией действующей методики расчета.



Так, стоимость транспортной работы определяется в соответствии с требованиями новой транспортной модели Перми и положениями федерального законодательства. Пассажиропоток дополнен прогнозом его изменения в связи с преобразованиями в этом году маршрутной сети, что привело к перераспределению пассажиропотока между маршрутами регулярных перевозок. В расчетах используется не конкретная модель автобусов, а класс транспортных средств, установлена возможность предоставления скидки при безналичной оплате проезда, а также внесены уточнения по нормам расхода топлива и смазочных материалов.



Ранее вопрос рассматривался на заседании комитета по экономическому развитию.



При принятии актуализации действующей методики расчета администрацией города Перми будет разработан и направлен на рассмотрение Пермской городской Думы проект решения об установлении тарифов на проезд с приложением обоснованного расчета и аудиторского заключения экономической обоснованности тарифа.

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