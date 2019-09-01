Пять вопросов о запуске тепла в Перми

16:56 | 24.09.2019

Пермский филиал «Т Плюс» и ООО «Пермская сетевая компания» обобщили самые «горячие» вопросы от населения по запуску отопления.



1) Когда начат пуск тепла?



Согласно решению администрации Перми, отопительный сезон 2019-2020 начат в два этапа: с 5 сентября – для объектов социальной сферы, с 9 сентября – для жилых домов.



Дата начала отопительного сезона – это срок, с которого потребители могут подавать заявки на подключение. Обслуживающие организации обращаются в теплоснабжающие компании, и начинается подключение к теплоносителю. Пусконаладочные работы занимают от 14 дней, и отопление в здании не появляется сразу же.



Теплоснабжение – двусторонний процесс: если запущена в работу тепломагистраль и нормально работает теплопринимающая установка, батареи начнут постепенно нагреваться. Однако для того, чтобы полностью прогреть здание, необходимо 3-4 дня. Поэтому в любом случае процесс не одномоментный, а требует времени для регулировки и вывода на нормативные параметры.



2) Как подключают дом к теплу?



Обслуживающая организация подтверждает, что для дома есть подтвержденная техническая возможность приема тепла, отсутствует неурегулированная задолженность за теплоресурсы и подана заявка. Персонал теплоснабжающей компании проводит необходимые переключения на тепловой сети или в центральном тепловом пункте. Сотрудники УК/ТСЖ начинают подачу тепла в дом. После проводится заполнение системы, которое необходимо для обеспечения циркуляции и равномерного распределения температуры внутри системы отопления дома.



3) Что делать при проблемах с отоплением?



В первую очередь нужно определить масштаб ситуации:



Нет тепла в доме: позвонить в УК/ТСЖ и выяснить, когда подана заявка на подключение отопления.



Нет тепла в подъезде: пообщайтесь с соседями. Если в соседних подъездах квартиры уже прогреваются, значит, нужно обратиться в УК/ТСЖ для регулировки.



Нет тепла в одной комнате: в спальне тепло, а на кухне холодно: обратиться в УК/ТСЖ для проверки «завоздушивания» стояков.



Батарея сверху горячая, снизу – холодная: не проведена промывка внутридомовой системы отопления, необходимо обратиться в УК/ТСЖ.



4) Куда обращаться по вопросам теплоснабжения?



Прежде всего, в свои УК и ТСЖ – именно в их зоне ответственности находится подача тепла в квартиры. Кроме того, можно задать вопросы по телефонам «горячих линий».



ООО «Пермская сетевая компания» (call-центр) 281-72-99

ПМУП «Городское коммунальное и тепловое хозяйство» (Единый диспетчерский центр) 257-00-77



Администрация Дзержинского района (в будни с 09.00 до 18.00, в пятницу до 17.00) 246-61-37, 246-55-42, (в будни с 18.00 до 09.00 и выходные дни) 233-14-80.



Администрация Индустриального района (в будни с 09.00 до 18.00, в пятницу до 17.00) 227-94-14, (в будни с 18.00 до 09.00 и выходные дни) 227-92-20.



Администрация Кировского района (в будни с 09.00 до 18.00, в пятницу до 17.00) 283-31-78, 283-33-11, (в будни с 18.00 до 09.00 и выходные дни) 282-80-01.



Администрация Ленинского района (в будни с 09.00 до 18.00, в пятницу до 17.00) 212-13-63, 212-33-74, (в будни с 18.00 до 09.00 и выходные дни) 212-07-17.



Администрация Мотовилихинского района (в будни с 09.00 до 18.00, в пятницу до 17.00) 260-34-50, 260-46-04, (в будни с 18.00 до 9.00 и выходные дни) 260-48-59.



Администрация Орджоникидзевского района (в будни с 09.00 до 18.00, в пятницу до 17.00) 263-44-57, 263-47-26, 263-54-01, (в будни с 18.00 до 09.00 и выходные дни) 263-46-80.



Администрация Свердловского района (в будни с 09.00 до 18.00, в пятницу до 17.00) 244-13-89, 244-40-13, (в будни с 18.00 до 09.00 и выходные дни) 241-27-85.



Администрация поселка Новые Ляды (в будни с 09.00 до 18.00, в пятницу до 17.00) 295-85-67, 295-85-82.



Департамент жилищно-коммунального хозяйства (в будни с 09.00 до 18.00, в пятницу до 17.00) 212-86-07, 212-34-54, 290-05-17, 212-69-76.



При обращении на «горячую линию» необходимо сообщить адрес помещения, краткое описание проблемы (отсутствует отопление в доме или в квартире, наблюдается неравномерный прогрев отопительного прибора по стояку), фамилию, имя, отчество, контактный телефон (по желанию). Специалисты примут обращение, поставят адрес на контроль. При необходимости к решению вопроса будут привлечены надзорные ведомства.



5) Как правильно действовать при обращении?



Подойдите к вопросу прагматично: сейчас в отделах ЖКХ районных администраций и обслуживающих организациях – «горячая пора». Поэтому закономерно, что придется подождать, пока ваш звонок будет отвечен.



Сохраняйте спокойствие – на том конце провода находится компетентный специалист, которому важно найти решение вашей проблемы.



Будьте вежливы и помните: приоритетная задача для всех коммунальных служб – обеспечить дома теплом и создать в квартирах жителей комфорт.

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