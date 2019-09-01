С 1 октября пермские фонтаны уйдут на зимовку

17:58 | 23.09.2019

В районах города уже начали готовить к холодам фонтаны с чашами. 29 сентября последнее представление проведут фонтаны на эспланаде, затем сезон работы фонтанов завершится.



Как сообщили в управлении внешнего благоустройства администрации Перми, 30 сентября – последний день работы городских фонтанов в этом году. Работы по отключению и консервации фонтанов с чашей уже ведутся, в выходные последнее представление проведут оба фонтана на эспланаде - на этом сезон работы фонтанов завершится.



Комплекс мероприятий по консервации включает опустошение резервуаров фонтана, систем водоподведения и водоотведения, отключение систем электро- и водоснабжения, снятие форсунок, насосов и сверку оборудования фонтанов. Оборудование снимают и увозят на хранение для того, чтобы уберечь фонтан от влияния морозов и снега.



В это воскресенье, 29 сентября, фонтаны на эспланаде дадут последнее в этом году светомузыкальное представление. Традиционно сеансы состоятся в 21:45 на площади у Театра-Театра и в 22:45 - на новом фонтане в 68 квартале эспланады у здания Законодательного собрания.

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