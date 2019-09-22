Пермяков приглашают на гандбол

14:49 | 23.09.2019

В четверг, 26 сентября, в 19.00 в СК им. Сухарева гандбольный клуб «Пермские медведи» примет московский «Спартак».



Пермяков приглашают поддержать наших спортсменов. Болельщиков ждет не только захватывающий матч, но и фотозона с игроками команд, розыгрыш призов и горячая пицца.

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