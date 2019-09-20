Пермь: новости дня
02:53 | 22.09.2019
Пермский софт принят на вооружение итальянскими следователями
Необходимость разработки особого программного обеспечения, еще не представленного на европейском рынке, была вызвана особенностями рельефа страны – существующие решения не были способны работать в условиях прерывающейся связи.
По словам генерального директора Eocortex Александра Коробкова, у пермских разработчиков не было готового решения, и запрос итальянского правительства стал для них вызовом. «В кратчайший срок мы смогли дополнить существующее программное обеспечение последней версии Eocortex. Комплексное решение представляет собой персональную видеокамеру с особым софтом и дополнительным модулем связи, которая крепится на грудь сотрудника правопорядка. В условиях стабильной связи такая камера по 3G/4G передает на закрытый сервер аудио- и видеосигнал в онлайн-режиме. В условиях обрывов связи данные с камеры поступают в отдел полиции с задержкой, но без потерь качества и пробелов в видеозаписи. Гарантия передачи данных обеспечивается за счет применения квотируемого протокола. Используя этот софт, судебная полиция и следователи получили возможность, например, работать с видеоархивами, искать на записях нужные объекты, делать на видеозаписи закладки и многое другое».
Технический директор S.O.IN Electronics srl Джованни Лионетти отметил рекордно быструю интеграцию и доступную цену пермского софта. По его словам, это те качества, которые позволили представителям итальянского правительства сделать свой выбор в пользу Eocortex. «На последующих этапах реализации проекта, – добавил он, – мы планируем использовать дополнительные интеллектуальные модули Eocortex для работы охранников, следователей, дорожной полиции, представителей спецслужб и военных» .
Eocortex – программное обеспечение для построения систем интеллектуального IP-видеонаблюдения, анализа видеопотоков – например, поиска на записях определенного предмета или человека, обнаружения и распознавания лиц, автоматизации подсчета людей в очередях, детекции толпы и т.д. Софт уже использует полицейское управление округа Ипр в Бельгии, а также такие бренды, как Hugo Boss, Mövenpick, Hilton, ЛУКОЙЛ и многие другие в 50 странах мира.
Ознакомиться с программными решениями пермских разработчиков можно будет уже 26 и 27 сентября в Перми во время II Межрегионального экспортного форума. Участие в нем примут представители зарубежных партнеров Eocortex – компании ARAS Security (Нидерланды) и холдинга ALSO (Германия). На сегодняшний день губернатор Пермского края Максим Решетников возглавляет работу по координации позиции субъектов РФ в отношении направленных на реализацию майского указа национальных проектов в сегменте «экономика», в том числе проекта «Международная кооперация и экспорт».
В рамках нацпроекта «Международная кооперация и экспорт», утвержденного президентом России Владимиром Путиным, в Пермском крае к 2024 году предполагается увеличение доли несырьевого неэнергетического экспорта на основе проведения отбора компаний, подавших заявки на участие в корпоративных программах повышения конкурентоспособности.
© «Вечерние ведомости»
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