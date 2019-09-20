До конца года обучиться техническим навыкам в мобильном технопарке смогут около тысячи ребят из Прикамья

02:51 | 22.09.2019

Автопоезд в каждой территории пробудет две недели.



Пермский край получил мобильный детский технопарк «Кванториум». Он начнет курсировать по территориям Пермского края с октября 2019 года. Первой точкой в графике выездов станет Уинский муниципальный округ. Всего до конца года позаниматься в технопарке смогут порядка 1 тыс. ребят.



Мобильный автопоезд оснащен оборудованием, которое закупили в рамках нацпроекта «Образование», утвержденного президентом России Владимиром Путиным. Стоимость оборудования почти 21 млн рублей. Из них 15,8 млн – средства федерального бюджета, почти 5 млн – регионального.



Ранее губернатор Пермского края Максим Решетников подчеркивал, что для региона технопарк – серьезный шаг в решении задачи подготовки инженерных кадров. По словам главы региона, направления образования в «Кванториуме» соответствуют приоритетам индустриального развития региона, и ребята, которые учатся в «Кванториуме», через несколько лет будут определять техническую и промышленную политику Пермского края и всей страны.



Как пояснила заместитель министра образования и науки Пермского края Наталья Зверева, в каждом районе технопарк проработает в течение двух недель: «Наша задача – заехать в самые отдаленные уголки края, чтобы ребята могли позаниматься техническим творчеством».



«Кванториум» будет работать на базе одной из школ в центре каждого района, куда на занятия смогут приезжать ребята и из соседних населенных пунктов. У них появится возможность познакомиться с такими направлениями, как робототехника, промышленный дизайн, дополненная и виртуальная реальность, авиационные и информационные технологии. Помогать ребятам в освоении новых технических навыков будут педагоги из пермского стационарного детского технопарка.



Напомним, в прошлом году в Перми открылся первый детский технопарк «Кванториум. Фотоника». Он стал крупнейшим по числу направлений образования в Приволжском федеральном округе. К занятиям в «Кванториуме» приступили около 600 ребят из Перми, ЗАТО Звездный и Пермского района.

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