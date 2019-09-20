Пермь: новости дня
02:46 | 22.09.2019
В Перми сносят аварийные дома на улице Подгорной
Как сообщили в управлении жилищных отношений администрации Перми, дома на улице Подгорной уже расселены. 82 жильца домов №78, №80 и №82 по улице Подгорной обрели новое жилье. Начались работы по сносу аварийных домов, за неделю подрядчик снес два здания и приступил к сносу третьего.
В рамках реализации нацпроекта «Жилье и городская среда» в 2019-2020 годах планируется расселить 139 домов, в которых живут 3126 человек. На сегодняшний день снесено 10 домов, 6 подготавливаются к сносу, еще в 10 домах расселение находится на завершающей стадии.
Напомним, что с 6 августа прием людей по программам расселения проводится в едином центре по расселению граждан по новому адресу: улица Екатерининская, 63. Теперь у пермяков есть возможность консультироваться, сдавать и получать документы в одном месте. В настоящее время принято 1755 пакетов документов, расселено 1042 семьи.
Специалисты управления жилищных отношений рекомендуют собственникам помещений как можно скорее принимать решение о способе переселения и обращаться в единый центр по расселению граждан, телефоны: 207-50-55, 207-50-19.
© «Вечерние ведомости»
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