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12:44 | 20.09.2019

В Перми состоится фестиваль «Молодой инноватор»

28 сентября на базе Пермской краевой библиотеки им. Горького вновь пройдет фестиваль «Молодой инноватор» - проект является победителем XXI городского конкурса социально значимых проектов «Город - это мы».

К участию приглашаются дети от 11 лет. Они смогут принять участие в мастер-классах «Моя виртуальная планета», «Программируй на JAVA», «Как снять мультфильм на телефон», «Занимательная физика», «Создание скетчей», «Мастерим из глины», «Теория решения изобретательских задач», «Профессии будущего со школьной скамьи», в командной игре «Атака. Даешь залп».

Для участия в фестивале необходимо пройти обязательную предварительную регистрацию на сайте: https://molinnovator.timepad.ru/events/.

- В этом году участников ждут новые мастер-классы, новые конкурсы и открытия. Проект стал международным, и с каждым разом количество желающих участвовать в фестивале растет. Будем рады видеть как новых, так и наших постоянных гостей, - отмечает автор и руководитель проекта «Молодой инноватор», заместитель председателя Молодежного парламента города Перми Максим Тощев.

Фестиваль пройдет по адресу: улица Ленина, 70 (Пермская государственная ордена «Знак Почета» краевая универсальная библиотека им. Горького). Встреча участников с 11:00 до 12:00. Начало мероприятия в 12:00.

Напомним, конкурс социально значимых проектов «Город – это мы» проводится администрацией Перми ежегодно в целях развития партнерских отношений между органами местного самоуправления и некоммерческими организациями, стимулирования творческой и гражданской активности жителей.

© «Вечерние ведомости»

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