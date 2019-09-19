В Перми будет временно закрыт трамвайный маршрут №3

12:38 | 20.09.2019

Для обеспечения транспортной доступности микрорайона Парковый департамент дорог и транспорта администрации города Перми прорабатывает запуск автобусного маршрута, компенсирующего трамвайное сообщение на данном участке.



Как сообщили в департаменте дорог и транспорта администрации Перми, с 21 сентября движение трамвайного маршрута №3 будет временно прекращено в связи с началом строительства автомобильной дороги «Переход улица Строителей – площадь Гайдара».



Подвижной состав, обслуживающий маршрут №3, будет распределен между маршрутами №7 «Станция Пермь-2 – ОАО «ВРЗ» и №11 «Станция Осенцы – микрорайон Висим». Таким образом, на указанных маршрутах будет увеличено количество рейсов.



Напомним, движение всех видов автомобильного транспорта по улице Трамвайной на участке от улицы Шпальной до улицы Желябова закрыто с 24 августа в связи с началом производственных работ на объекте. В рамках первого этапа будет реконструирована автомобильная дорога и уложены новые трамвайные пути. Работы на данном участке подрядчик ведет по заказу Управления автомобильных дорог и транспорта Пермского края.



На время проведения работ по реконструкции улицы Строителей будет приостановлена работа трамвайного депо «Красный октябрь». Выпуск подвижного состава на линию будет осуществляться из депо «Балатово». В связи с этим графики движения трамваев по маршрутам корректируются.

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