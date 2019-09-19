Пермь: новости дня
12:29 | 20.09.2019
Пермский МФЦ примет участие в осенней «Ярмарке недвижимости»
В рамках выставки сотрудники МФЦ проконсультируют участников по вопросам государственной регистрации прав на недвижимое имущество, расскажут, какие документы необходимы для оформления субсидии на оплату жилищно-коммунальных услуг, помогут разобраться в вопросах получения градостроительного плана земельного участка.
На стенде МФЦ посетители смогут получить целый ряд востребованных услуг. Например, подать заявление на предоставление сведений из Единого государственного реестра недвижимости, заказать справку об отсутствии задолженности по оплате взносов на капитальный ремонт.
Также участники ярмарки смогут решить некоторые вопросы, связанные с вывозом бытового мусора. Напомним, в связи с переходом на новую систему обращения с твердыми коммунальными отходами для населения стали доступны дополнительные услуги МФЦ. Сейчас в центрах «Мои документы» жители Пермского края могут подать заявление об изменении параметров помещения в многоквартирном доме или о количестве проживающих в индивидуальном жилом доме, написать запрос о возврате ошибочно оплаченных денежных средств и при необходимости изменить данные о собственнике.
«Ярмарка недвижимости» будет открыта для посетителей 20 и 21 сентября с 11:00 до 19:00, 22 сентября - с 11:00 до 17:00 по адресу: г. Пермь, шоссе Космонавтов,59, 2 этаж.
© «Вечерние ведомости»
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