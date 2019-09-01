В Перми временно ограничено движение транспорта по улице Советской

20:22 | 19.09.2019

Как пояснили в городском департаменте дорог и транспорта, ограничение движения транспорта связано с выполнением производственных работ на инженерных сетях.



С 19 сентября до 23 сентября будет временно прекращено движение транспорта по улице Советской в районе дома №35.



Работы будет выполнять ООО «Управляющая компания «ИнтерСтройИнвест». Подрядчику поручено обеспечить расстановку соответствующих знаков. Автомобилистам необходимо планировать пути объезда и заранее выбирать маршрут следования.

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