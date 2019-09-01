20 сентября в Перми пройдет прямая линия по запуску отопления

20:19 | 19.09.2019

Прямая телефонная линия по теме запуска отопления пройдет в call-центре города Перми 20 сентября с 10:00 до 11:00.



На вопросы горожан о ходе подачи тепла ответят начальник департамента ЖКХ администрации Перми Александр Власов и представители прокуратуры города. Телефон прямой линии – 2-059-059.

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