Прожиточный минимум для пенсионеров Прикамья увеличился

18:46 | 19.09.2019

Депутаты приняли в двух чтениях законопроект, который устанавливает величину прожиточного минимума на 2020 год в размере 8 777 рублей. Данная величина необходима для расчета социальной доплаты к пенсии для пенсионера. В прошлом году прожиточный минимум пенсионера составлял 8 503 рубля.



Данный вид социальной помощи позволяет довести общий уровень материального обеспечения пенсионеров до величины прожиточного минимума пенсионера.



Расчет произведен в соответствие с рекомендациями Министерства труда РФ, в нем учитывается стоимость так называемой «продуктовой корзины» и услуг. Размер определяется через оценку величины прожиточного минимума пенсионера за текущий год и регионального индекса потребительских цен, в том числе на продукты питания, непродовольственные товары и услуги.

© «Вечерние ведомости»